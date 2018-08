von Horatio Gollin

Nordschwaben (goh) Beim Nordschwabener Ferienprogramm mit dem Jägermobil der Badischen Jäger Lörrach lernten die Kinder viel über die heimische Natur. Die Teilnahme des Nordschwabener Jagdpächters ist dabei fast schon eine Familientradition.

„Wer weiß denn, was Wildschweine fressen“, fragt Christine Spickermann, Naturpädagogin und Jugendobfrau der Badischen Jäger Lörrach bei den Kinder das Vorwissen ab. Nüsse, Obst, Insekten, rufen die Kinder. „Richtig, aber das Wildschwein geht auch gerne in die Maisfelder und frisst dem Bauern den Mais weg“, ergänzt Spickermann. Es geht natürlich auch um die Aufgaben der Jäger. Ein Mädchen schlägt noch Rehkitze vor, und Spickermann erklärt, dass Wildschweine auch schon mal Aas fressen, wenn sie es finden, aber keine Raubtiere sind.

Dann rollt sie ein Wildschweinfell aus. „Kommt mal fühlen. Ist das weich oder eher rau“, fordert sie die Kinder auf, die sich eng um das Fell drängeln. Zwischen den Kindern wuseln Spickermanns Hunde herum, die sich auch über viel Aufmerksamkeit freuen.

Jagdpächter Jürgen Wiedmann hat Spickermann nach Nordschwaben zur Jagdhütte im Rahmen des Nordschwabener Ferienprogramms eingeladen. Der 57-Jährige lebt in Nordschwaben und ist schon jahrelanger Jagdpächter in Nordschwaben. In dem Revier jagt er sogar schon seit 40 Jahren, da es zuvor sein Vater und davor ein Bekannter der Familie gepachtet hatte. „Ich kenne hier im Wald jede Ecke“, sagt Wiedmann. In den letzten Jahren hat er das Ferienangebot auch schon mal ruhen lassen, aber sich immer wieder eingebracht. Ortsvorsteherin Rita Rübsam ist auch da und erzählt, dass vor vielen Jahren schon sein Vater Manfred Wiedmann teilgenommen hat.

Die meisten Kinder stammen aus Nordschwaben, aber auch ein paar Minselner und Adelhausener Kinder sind gekommen. Spickermann gibt als Jugendobfrau solche Kurse auch im Wiesental. Im Jägermobil versteckt sich dann auch noch einiges mehr als nur ein Wildschweinfell. Spickermann präsentiert ausgestopfte Tiere wie einen Fuchs und erzählt den Kinder anschaulich von heimische Tieren, dem Wald und den Aufgaben der Jäger. Langweilig wurde es den mehr als 20 Kindern jedenfalls nicht und nach der Lernstunde warf Wiedmann noch den Gasbräter an und grillte für alle Kinder Würste aus Wildschweinfleisch. Auf ein Lagerfeuer musste aufgrund der Trockenheit verzichtet werden.

