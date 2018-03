Rheinfelden/Schweiz International School Rheinfelden zieht in leerstehendes Coop-Gebäude

In das leerstehende Coop-Gebäude in der Nachbarstadt zieht die International School Rheinfelden. Der Startschuss ist für 2019 geplant.

Das ehemalige Coop-Gebäude an der Rheinfelder Bahnhofstraße ist in neuen Händen. Die Immobilienfirma der Basler Bildungsgruppe hat die Liegenschaft gekauft. Nach einem Umbau soll die International School Rheinfelden die freien Räume beziehen.

Derzeit ist das Erdgeschoss des ehemaligen Coop-Gebäudes kein schöner Anblick. Seit Ende 2016 steht die Verkaufsfläche leer, die Fenster sind zugeklebt. Das wird sich ändern: Wo früher eingekauft wurde, sollen in Zukunft Schüler unterrichtet werden. Heute ist diese Schule, die zur privaten Basler Bildungsgruppe gehört, in einer städtischen Liegenschaft an der Zürcherstraße in der schweizerischen Nachbarstadt untergebracht. Sie braucht aber mehr Platz. Die Wimag Weibel Immobilien AG, die alle Gebäude der Basler Bildungsgruppe besitzt, hat deswegen das Coop-Gebäude Ende Februar gekauft. Martin Briner, Geschäftsführer der Wimag und Gesamtschulleiter der Basler Bildungsgruppe, wollte sich zum Kaufpreis nicht äußern. Er bestätigte aber, dass die Liegenschaft von Coop für zwölf Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben war. „Der Standort mit der guten Verkehrsanbindung war für uns ein wichtiges Argument. Der Bahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt“, erklärt Briner. Er ist überzeugt, dass der Ort über ein großes Potential verfügt. Die Schule soll künftig das Erdgeschoss sowie das Untergeschoss, das von Norden her ebenfalls über Tageslicht verfügt, nutzen. Zuerst braucht es aber einen umfassenden Umbau. Briner rechnet mit Kosten von mehreren Millionen Franken: „Wir beginnen jetzt mit den Planungsarbeiten und dem Baugesuchverfahren. Unser Ziel ist es, dass die International School im Sommer 2019 einziehen kann.“

Für die bisherigen Mieter der oberen Stockwerke soll sich nichts ändern. Sie können bleiben. Der Umbau betrifft nur die heute freien Flächen. „Für das Erdgeschoss suchen wir auch noch Drittmieter, da wir nicht alle Räumlichkeiten für die Schule brauchen werden. Es gibt bereits gewisse Kontakte und Ideen“, erklärt Briner. Die International School ist 2014 mit einem guten Dutzend Schülern gestartet. Mittlerweile gehen knapp 80 Kinder dort in den Unterricht. „Wir sind zuversichtlich, dass sich die Schülerzahl in den kommenden Jahren auf 100 bis 150 Kinder erhöht. Die Bilingualität mit englisch-deutschem Unterricht ist ein Erfolgsfaktor, der das Wachstum der Schule weiter befördern wird“, sagt Briner.

Die International School besitzt am Weidenweg auch eigenes Bauland. Dort könnte, so Briner, zu einem späteren Zeitpunkt zusammen mit Partnern ein Campus realisiert werden.