Der Familiennachmittag

Zehn Stationen mussten die Kinder auf ihrer Schnitzeljagd ansteuern und kleine Aufgaben lösen, etwa bei den Ohräquälern Dosen werfen oder bei den Nollinger Berggeistern Memory spielen. Zurück zum Friedrichplatz ging es mit dem Latscharizug.

Erstmals wurde am Samstagnachmittag ein Familienprogramm angeboten, um die Besucherzahl zu steigern. Die Schnitzeljagd organisierten die „Helfenden Hände“ mit Unterstützung der Klingentalwichtel. Den Eltern ermöglichte die Schnitzeljagd eine Stunde freie Festzeit. In zwei Stunden machten 30 Kinder mit. Am Rande des Friedrichplatzes hatte die Jugendfeuerwehr der Abteilung Rheinfelden Wasserspiele aufgebaut, wo Kinder mit dem Feuerwehrschlauch in ein Ziel spritzten oder sich abkühlten. Das Kinderschminken fiel aus.

Die Vereine

Das Trottoirfest gestalteten 17 Vereine und Teilnehmer aus vier Partnerstädten. Die Klingentalwichtel besetzten ihre Hütte nicht mehr, sodass es Platz für das Laser-Schieß-Kino des Schützenvereins Karsau gab. Gegen Gebühr konnten Besucher mit Gewehr, Schrotflinte oder Pistole auf Scheiben, Dosen oder Wildsau-Attrappen schießen.

Am Bierbrunnen der Skizunft schenkten die Helfer am Freitag rund 200 Liter Bier, rund 100 Liter Wein und rund 120 Liter Mineralwasser aus. „Es ist so wie letztes Jahr. Das ist in Ordnung“, meinte Robin Merz von der Skizunft. Die Rhyfelder Gassemoggis nehmen seit 1996 am Trottoirfest teil. Den Besuchern wurde Spießbraten serviert.

Die Musik

Am Freitag spielten d‘Freneberger nicht nur zum Fassanstich, sondern besetzten auch die Bühne in der Alten Landstraße, um mit Blasmusik zu unterhalten. Zeitgleich spielte die Partyband Wälderwahn Schlager und Popsongs auf dem Friedrichplatz.

Am Samstag startete das Musikprogramm auf dem Friedrichplatz schon am frühen Nachmittag mit der Showband Akonima, allerdings nur bei kleinem Publikum. „Hard and heavy“ präsentierte sich am Abend die Band Dislike Silence, die den Auftakt zur Coverband Livetime machte. In der Alten Landstraße tanzten abends die Festbesucher schwungvoll zum Sound der Coverband Rockin‘ Carbonara. Am Sonntag zog die Brass-Band Castle Groove über das Fest und auf den Bühnen spielten das Wutach-Trio und die von den Rheinfelder Zunftabenden bekannte Formation Zitlos.

Die Partnerstädte

Am Stand der französischen Partnerstadt Fécamp lockten Crêpes, Käseplatte und Fischsuppe die Besucher an. Feinen Biergenuss bot der Stand der belgischen Partnerstadt Mouscron. Zehn Biersorten hatten die Belgier mitgebracht, auch das Bier zum diesjährigen Jubiläum der Verschwisterung von Mouscron und Fécamp. André Christiaens erklärte, dass der Name La Fée mousse (die schäumende Fee) ein Wortspiel aus den Namen der beiden Städten sei.

Am Stand machte das in Mouscron bekannte Duo The Soulmates Musik, während die Band Chodely am Stand von Vale of Glamorgan beliebte Rock- und Poptitel spielte. Auf Idee ihres Vaters Chris Murray übten die Brüder Ewan, Doug and Angus Murray seit sechs Wochen, um für Unterhaltung zu sorgen, während ihre Eltern am Stand Whiskey und Cidre ausschenkten. Auch am Stand von Neumarkt gab es Live-Musikeinlagen zu Wein und Speckplatte.

Die Stimmung

Am Samstagnachmittag herrschte aufgrund des schwülen Wetters nur wenig Publikumsverkehr auf dem Trottoirfest. Am frühen Abend füllten sich die Plätze aber und in der Nacht drängten sich die Besucher in der Alten Landstraße dicht an dicht, wo sich die Feiernden zwischen den Buden drängten.

Claude Desmoulins kam als Lehrer 1993 erstmals mit einer Schulklasse nach Rheinfelden. Seit 1996 betreiben die Franzosen ihre Hütte auf dem Fest und bis heute begeistere ihn die innige Herzlichkeit, mit der sich die Menschen auf dem Trottoirfest begegnen. Ganz pragmatisch erachtete ein Rheinfelder Besucher den Festbesuch: „Wir gehen alle drei Tage zum Essen auf das Trottoirfest. Da isst man richtig gut. Da bleibt bei uns die Küche kalt.“