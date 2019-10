von Horatio Gollin

200 Aussteller aus den Bereichen Bauen, Dekoration, Genuss und Gesundheit erwarten die Besucher auf der zweiten Dreilandmesse, die am Donnerstag, 3. Oktober, eröffnet wird. Unterhaltung wird auf Showbühnen und in der Showküche geboten. Veranstalterin Regina Rieger hofft auf 25 000 Besucher und gutes Wetter an den vier Messetagen.

Die fünf großen Messehallen sind schon auf dem Festplatz beim Tutti Kiesi aufgebaut. Über dem Eingang zu Halle 3 schraubt ein Mitarbeiter der Dreilandmesse noch das Hallenschild fest, während ein zweiter Mitarbeiter einen Hubwagen mit Verlängerungskabeln vorbeizieht. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit die Gewerbetreibenden ihre Messestände in den noch leeren Hallen rechtzeitig zur Eröffnung am Donnerstag aufbauen können. „Vor zwei Jahren haben wir uns vorgenommen, dass es alle zwei Jahre eine Dreilandmesse gibt“, sagt Veranstalterin Regina Rieger. „Dieses Versprechen halten wir ein.“

Regina Rieger veranstaltet die Dreilandmesse in Rheinfelden. | Bild: Ingrid Böhm

Wie beim ersten Mal nutzen wieder rund 200 Aussteller die Messe als Plattform, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. „Wir haben diesmal ein paar Aussteller mehr“, sagt Rieger. Im Vergleich zur ersten Messe gab es eine Ausweitung im Immobilien- und Baubereich sowie bei regionalen Erzeugern. Etwa 60 Prozent der Aussteller kommen aus dem Gebiet Hochrhein bis Freiburg, davon etwa 20 Prozent aus Rheinfelden. „40 Prozent der Aussteller kommen aus entfernteren Gebieten der Schweiz, Österreichs oder Deutschlands“, sagt Rieger.

Den Besuchern wird auf der Messe laut Rieger eine vielfältige Angebotspalette präsentiert. „Ein großer Ausstellungsbereich ist dem Genuss gewidmet“, sagt Rieger. „Wir haben eine große Durchdringung der Welt der Kulinarik.“ Unter anderem locken regionale und badische Weine sowie Spezialitäten aus aller Welt. Auch Kunsthandwerk und Handgefertigtes bietet die Messe.

Gesundheit und Wohnen

„Gesundheit wird ganz groß geschrieben“, verweist Rieger darauf, dass in einer ganzen Halle Produkte zum Wohlfühlen und der Gesundheitserhaltung präsentiert werden. Gleich zwei Hallen sind dem Themenkomplex Bauen, Wohnen und Dekorationen gewidmet.

Auch unterhaltsam und spannend soll die Messe werden. „Wir haben mehrere Showbühnen, wo es Unterhaltung gibt“, sagt Rieger. In der Showküche zeigen Köche die Zubereitung von internationalen Gerichten oder bieten Fruchtsaft- und Weinverkostungen an. „Wir haben einen Café-Garten, wo unterschiedliche Themen bei Kaffee und Kuchen diskutiert werden.“ In Interviews und Vorträgen kommen hier die Aussteller zu Wort, um sich den Besuchern zu präsentieren. „Im Kern ist die Dreilandmesse eine Messe, wo Geschäfte gemacht und auch gekauft werden darf“, sagt Rieger, aber ihr ist auch die Kommunikation zwischen Ausstellern und Besuchern wichtig.

Bei der ersten Dreilandmesse vor zwei Jahren wurden etwas mehr als 20 000 Besucher an drei Tagen gezählt. Die zweite Auflage der Dreilandmesse ist viertägig und Veranstalterin Regina Rieger hofft, dass bei gutem Wetter 25 000 Besucher kommen. Um diese zu erreichen, wird mit Plakaten und Bannern vom nördlichen Fricktal bis in den Hochschwarzwald geworben. Den Social-Media-Bereich hat Rieger ausgebaut. Den Erfolg macht sie aber nicht allein an den Besucherzahlen fest, sondern auch an der Qualität der Kundenkontakte. Die Besucher sollen nach ihren Wünschen die Messe mit einem „Erlebnisgefühl“ verlassen.