von Valentin Zumsteg

So etwas gibt es kaum mehr: Ein Ort, wo Bands und Musiker regelmäßig Konzerte geben und sich zu Jamsessions zusammenfinden. Die „Manhattan-Bar“ in der Brodlaube in Rheinfelden/Schweiz bietet genau das – mit zunehmendem Erfolg. Sie hat sich zu einer guten Adresse für Konzerte entwickelt. Allein bis Anfang Juni sind 17 Auftritte geplant.

Weitere Konzerte The Psychonauts (Rockabilly) spielen am 29. Februar; Stepfather Fred und Dr. Elephant‘s Revolution (Rock und Metal) am 6. März.

Vor fast zwei Jahren, im März 2018, haben Manuela Kläui-Koller und ihr Partner Rafael Makrini das „Manhattan“ übernommen. Seither geht es aufwärts. „Es läuft gut. Wir haben mehr Gäste als vorher und der Umsatz steigt. Wir sind sehr zufrieden“, sagt Manuela Kläui-Koller, die davor bereits im „Manhattan“ gearbeitet hatte. Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind die Konzerte und Jamsessions. Dabei wird das Pächter-Paar von Christian Barca und Marc Glaser unterstützt. „Viele Musiker, die an den Jamsessions teilnehmen, spielen später mit ihren Bands im ‚Manhattan‘. Wir erhalten auch viele Anfragen. Die Mundpropaganda funktioniert“, schildert Barca. Vor allem regionale Bands treten im „Manhattan“ auf, aber nicht nur: Auch die Berliner Frauenband „Die Gabys“ hatte schon einen Auftritt.

Das Besondere bei den Konzerten: Die Bands erhalten keine Gage, sondern bekommen die Kollekte, die Besucher spenden. „Wir wollen keinen Eintritt verlangen. Das macht es für die Leute einfacher, ein Konzert zu besuchen, auch wenn sie die Band vielleicht nicht kennen. Bis jetzt sind wir gut gefahren. Die Besucher sind großzügig. So stimmt es auch für Bands“, schildert Barca.

Im Schnitt gibt es pro Monat drei Konzerte und eine Jamsession. „Mehr wollen wir nicht, auch aus Rücksicht auf die Nachbarn. Wir pflegen ein gutes Verhältnis mit den Anwohnern. Ich lege ihnen immer mal wieder einen Getränke-Gutschein in den Briefkasten“, erklärt Manuela Kläui-Koller. Aus dem gleichen Grund dauern die Auftritte maximal bis Mitternacht. Zu hören sind vor allem die Stilrichtungen Rock, Blues, Funk und Rockabilly – die Organisatoren sind aber offen für anderes.

„Solche Lokale sind wichtig für die Musikszene“, erklärt Marc Glaser, der Berufsmusiker ist und in zahlreichen Bands mitspielt. Eine Zusammenarbeit mit weiteren Lokalen aus dem Raum Basel ist denkbar. Insgesamt sind bis Anfang Juni noch 17 Konzerte und Sessions geplant als Angebot für Musikfreunde der Region.