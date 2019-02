von Leony Stabla

Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung ist allgegenwärtig. So muss die Kindertagesstätte Bienenkorb in Karsau ihre Öffnungszeiten drastisch einschränken, aber auch der Kindergarten St. Michael kürzt die Betreuungszeit um eine halbe Stunde täglich. In der Kernstadt entstehen im Kindergarten St. Anna neue Gruppen, zu deren Eröffnung im September aber noch sechs Vollzeitkräfte fehlen. Was also machen, wenn einfach kein Personal vorhanden ist?

Ausbilden, ausbilden, ausbilden

„Wir müssen ausbilden, ausbilden, ausbilden“, ist die Devise von Cornelia Rösner, Leiterin des Amts für Familie, Jugend und Senioren, „auch wenn Ausbildung Zeit kostet.“ Für die aktuelle Situation ist das zwar keine Lösung, denn in Rheinfelden würden PiA-Auszubildende normalerweise nicht in den Mindestpersonalschlüssel miteingerechnet, wie es gesetzlich erlaubt wäre, sie bräuchten zusätzlich noch die Anleitung einer Fachkraft, was ebenfalls Zeit kosten würde, doch es sei eine Investition in die Zukunft.

Kurzfristige Möglichkeiten im äußersten Notfall

Sicher gäbe es kurzfristige Möglichkeiten, wie das Einsetzen einer einzelnen geeigneten Person, die keine pädagogische Ausbildung hat, für bis zu vier Wochen, oder das Anrechnen einer Auszubildenden mit 40 Prozent. Auf diese würde aber nur in äußersten Notsituationen zurückgegriffen, um den erforderlichen Mindestpersonalschlüssel zu gewährleisten und eine Schließung der Einrichtung zu verhindern. Da sind sich sowohl die katholischen, die evangelischen, als auch die städtischen Träger einig. „Immerhin kümmern sich diese Menschen um unser wertvollstes Gut, um unsere Kinder“, sagt Rösner, da sei eine fundierte Ausbildung einfach unverzichtbar.

Schnellverfahren ist keine Anerkennung des Berufs

Auch Constanze Selzer, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Michael sieht das so. Sie steht dem Trend, die Ausbildungsformen zu ändern, um schnell an Personal zu kommen, kritisch gegenüber: „Wenn jemand in einer Nachqualifizierung innerhalb von 25 Tagen das lernen soll, was andere sich in einer Ausbildung von vier Jahren angeeignet haben, dann ist das keine Anerkennung unseres Berufes.“

Leere Räume im Kindergarten St. Anna. | Bild: Leony Stabla

Trend geht zur Praxisintegrierten Ausbildung (PiA)

Drei verschiedene Ausbildungsformen habe sie unter einem Dach, sagt auch Annette Sigmund, Leiterin des Osypka-Kindergartens, das sei schwer unter einen Hut zu bringen. Die herkömmliche Ausbildung mit drei Jahren Schule und einem Anerkennungsjahr sei immer noch der Königsweg, so sehen es beide Leiterinnen. Problem hierbei sei allerdings die fehlende Bezahlung, denn für die ersten drei Jahre gäbe es keinen Lohn. Deshalb ginge der Trend aktuell zur sogenannten PiA-Ausbildung. Seit 2012 gibt es die Praxisintegrierte Ausbildung, bei der die Auszubildenden drei Tage pro Woche in der Schule und drei Tage in der Einrichtung sind. Sie dauert drei Jahre und wird finanziell entlohnt.

Übergangskonzepte sind wahrscheinlich

Drei ehemalige PiA-Auszubildende hätte man jetzt schon für den Kindergarten St. Anna gewinnen können, wie die restlichen sechs Stellen besetzt würden, wisse man allerdings noch nicht. „Ohne das PiA-Modell wäre es aber sicher noch schwieriger, an Fachkräfte zu kommen“, so Thomas Sütterlin von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden. „Wahrscheinlich müssen wir mit Übergangskonzepten planen“, sagt er. Und so müssen Eltern und Erzieher momentan flexibel bleiben. „Wir sind schneller im Bauen als im Ausbilden“, so Rösner, aber dies bräuchte eben Zeit und irgendwann könnte man „die Früchte ernten“, ergänzt auch Oliver Batt von der Geschäftsführung evangelischer Kindergärten.

Wer viel ausbildet, hat es leichter

Aktuell gäbe es allein in den evangelischen Einrichtungen sieben PiA-Auszubildende, die nach Möglichkeit auch irgendwann übernommen würden, so Batt. „Kindergärten, die viel ausbilden, haben es leichter mit der Personalgewinnung“, erklärt Doris Cimander von der Abteilung für frühkindliche Bildung und Erziehung der Stadt Rheinfelden.

Es sind noch Lehrstellen frei

„Denn nichts ist besser als jemanden einzustellen, den man selbst ausgebildet hat“, vervollständigt Selzer. Und Sütterlin weist darauf hin, dass aktuell noch Stellen für das kommende Ausbildungsjahr frei seien. „Wir freuen uns über jeden, der für diesen Beruf Feuer fängt“, so Rösner.