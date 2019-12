von Horatio Gollin

Eine moderne, stadtgeschichtliche Ausstellung mit Touchscreens, abspielbaren Filmen und Audiodateien – das bietet der neue Schauraum in der Karl-Fürstenberg-Straße 17. Und das scheint anzukommen. Bei der Eröffnung der Ausstellung herrschte großes Gedränge. Die Anzahl der Besucher zur Eröffnung des in modernem Design erstrahlenden Schauraums war kaum zu überblicken. Es war voll in dem 130 Quadratmeter großen Raum. Firmenvertreter, Gemeinderäte, eine Abordnung aus der schweizerischen Schwesterstadt und zahlreiche geschichtsinteressierte Bürger warfen einen ersten Blick auf die neue stadtgeschichtliche Ausstellung in sechs Themenbereichen: Mit digitalen Fotos konnten sich die Besucher über „Stadtwerdung und -entwicklung“ sowie die „Industrie als Motor“ der Entstehung informieren.

Die Besucher bestaunten die neuen Ausstellungsstücke und Installationen. | Bild: Horatio Gollin

Im Bereich „Dies- und jenseits des Rheins“ ist am Touchscreen eine Zeitreise von 1850 bis zur Gegenwart möglich. Im Bereich „Angekommen – meine Heimat Rheinfelden“ kann man Interviews von Zugezogenen anhören und in „Rheinfelder Biographien“ wurden sechs die Stadt prägende Persönlichkeiten vorgestellt. Im Bereich „Das besondere Objekt“ gibt es wechselnde Exponate aus der stadtgeschichtlichen Sammlung zu sehen.

Quantensprung zur bisherigen Darstellung

Die „Notwendigkeit eines Relaunches des traditionellen Stadtmuseums“ im Haus Salmegg wurde schon länger gesehen, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Mit seinen Inhalten, seinen Darstellungsformen, seiner Lage, seiner Ausstattung und seinem Charakter stelle der neue Schauraum „einen Quantensprung gegenüber der bisherigen geschichtlichen Darstellung“ dar. Er biete in vielerlei Hinsicht eine völlig neue Auseinandersetzung mit der jungen Geschichte unserer Stadt, meinte Eberhardt. Zur Ideenfindung für den Relaunch war zunächst ein Runder Tisch mit Experten aus der Stadt gebildet worden. Die Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Konzepts leitete Bürgermeisterin Diana Stöcker. „Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen“, lobte Eberhardt.

Moderner Ausstellungscharakter

Mit dem modernen Ausstellungscharakter und den digitalen Stationen soll vermittelt werden, dass Rheinfelden eine junge, nicht verstaubte Geschichte hat, sagte Stöcker. Sie stellte dar, dass die Stromerzeugung 120 Jahre lang prägend gewesen ist. „Dieser rote Faden der Industriegeschichte zieht sich auch durch unsere Dauerausstellung zur Geschichte von Rheinfelden.“ Das moderne, farblich die Themenbereiche abgrenzende Design, wurde von einer Agentur für Ausstellungsgestaltung aus Karlsruhe entworfen. Die Stadtführerinnen werden neue, selbsterklärende Stadtrundgänge mit dem Schauraum als Startpunkt entwickeln, auch soll es Führungen für Schulklassen im Schauraum geben.

Einladung zu Glühwein und Zopf

Die Stadtverwaltung lud die Besucher zu Glühwein und Zopf ein. Passend zur Eröffnung des Schauraums gab es auch Plätzchen in Form des Rheinfelder Wasserturms. „Der Schauraum macht einen tollen Eindruck. Mir gefällt das Dynamische, das passt zu Rheinfelden“, sagt Besucher Matthias Wößner. Gaby Dolabdjian, ehemalige Leiterin der VHS, sagte: „Es ist phänomenal, was man aus einem kleinen Raum mit dem entsprechenden Konzept machen kann. Es ist großartig, dass die Stadt dafür Geld in die Hand genommen hat.“ Auch bei den Gemeinderäten kommt der Schauraum an. „Mir gefällt die moderne Art der Installationen, und dass es nicht statisch ist, sondern die Möglichkeit besteht, weitere Entwicklungen zu zeigen“, sagte Karin Reichert-Moser. Karin Paulsen-Zenke meinte: „Das ist eine gelungene Präsentation, wie es heute sein sollte, die alle ansprechen kann.“