Rheinfelden Immer weniger Geschäfte: Entwicklung in Innenstadt bereitet Kummer

Ein durchgehender Schaufensterbummel durch die Friedrichstraße wird immer schwieriger. Der Grund: Es gibt immer weniger Geschäfte. Die Wirtschaftsförderung und der Gewerbeverein reagieren besorgt und suchen nach Konzepten, der Entwicklung entgegenzuwirken.

Ein Schaufensterbummel zwischen Kronenstraße und Friedrichplatz fällt immer schwerer. Die Friedrichstraße, früher Schauseite im Stadtzentrum, bietet zwar schön anzusehende Gebäude mit Gründerzeitfassaden, aber immer weniger Geschäfte. Bars mit abgedunkelten Scheiben, hinter denen oft Spielautomaten blinken, erobern zunehmend freie Gewerbeflächen zwischen den Traditionsgeschäften. Die Abwärtsspirale wird von Wirtschaftsförderung und Gewerbeverein mit Sorge betrachtet. Um sie zu stoppen, gibt es aber keinen echten Hebel.

Die Situation

Warum die Friedrichstraße als Ladenzeile abrutscht, dafür finden sich verschiedene Gründe. Das hat mit kleinteiligen Strukturen der Lokale zu tun, für die sich Handelsnamen nicht interessieren. Es hat mit Eigentümern der Gebäude zu tun, die oft nicht vor Ort leben und nur daran interessiert sind, dass Miete zu erhalten und es hat mit der Entwicklung der Fußgängerzone in Karl-Fürstenberg- und Kapuzinerstraße zu tun, die zum Einkaufszentrum aufgestiegen ist, stellt auch Wirtschaftsförderer Elmar Wendland fest. „Wir haben da ein Downgrading“, bestätigt er. Immobilienfachmann Thomas Ludwig weiß das aus seiner Vermittlungsarbeit nur zu gut. Er erlebt die Friedrichstraße schon lange nicht mehr als 1-A-Lage, er spreche inzwischen von 1c und einem Imageproblem. „In der Friedrichstraße muss man aufpassen, dass sie nicht verroht“, meint er, bemüht den „Dreh hinzukriegen“. Aktuell versucht er für die interessante Lage an der Ecke Kronen-/Friedrichstraße nach dem Auszug von Matratzen Concord eine erwünschte Nachfolgelösung auf den leerstehenden 550 Quadratmetern möglich zumachen. Mit im Boot ist die Wirtschaftsförderung.

Die Idealvorstellung, einen Herrenausstatter einziehen zu lassen, zeichne sich noch nicht ab, sagen Wendland und Ludwig, die in Kontakten stehen. Für den Immobilienfachmann wäre es ein Leichtes, einen weiteren Döner-Betrieb, Pizza-Bude, oder Wettbüro mit Café zu vermitteln, die stehen Schlange. Ludwig zeigt sich wie Wendland jedoch erleichtert, dass es Eigentümer gibt, die „weiterdenken“ und verstehen, dass der Wert ihrer Immobilie sich nicht steigert, wenn sie nur auf schnelles Geld aus sind.

Die Entwicklung

Gustav Fischer als Vorsitzender des Gewerbevereins weiß um die Schwierigkeit, Besitzer von Liegenschaften davon zu überzeugen, dass es einen Sinn macht für die Stadtentwicklung, nicht nur einfach zu vermieten egal an wen, sondern auch im Auge zu behalten, das die Friedrichstraße ein Kernstück im Stadtbild darstellt, in dem sich nicht nur Kneipen und einfache Dienstleister ausbreiten sollten. Doch die Realität stellt sich anders dar. Aufgewertet wird das Bild unter anderen von einem Floristikbetrieb, einer Parfümerie, einem Reformhaus, der Volksbankfiliale, einem traditionsreichen Juwelier und einem Whiskey-Spezialisten. Die Straße prägen außerdem das soziale Rathaus mit dem Treffpunkt Gambrinus und das Ärztehaus. Beide bilden wichtige Frequenzbringer, die auch den Einzelhandel beleben.

Lenkungsmöglichkeit der WST

Für Wandland als Wirtschaftsförderer stellt es sich trotz mehrerer günstiger Faktoren als schwierig dar, einer Abwärtsentwicklung entgegenzusteuern. Meist erfahre die WST erst dann, dass es für sie zu tun gibt, wenn der Leerstand schon da ist und die Eigentümer schnell vermieten wollen. Deshalb wiederholt er immer wieder den Appell, sich frühzeitig an die WST zu wenden, denn „wir haben den Mieter meist nicht in der Schublade“. Er gibt auch zu bedenken: „Ein guter Besatz der Geschäftsstraße sorgt dafür, dass der Wert der Immobilie gehalten und gestärkt wird.“ Diese Entwicklung sei auch im Sinne der Besitzer. Die Wirtschaftsförderung stellt sich in allen Fällen als Ansprechpartner zur Verfügung, berät über Fördermöglichkeiten bei Umbau und Sanierung. Meist aber erlebt die WST, dass dieses Angebot nicht genutzt wird, dann lasse sich wenig Einfluss nehmen. „Nur weil die Stadt es nicht will, kann man es nicht verbieten.“ Am ehesten ist baurechtliches Einwirken denkbar, wenn die Nutzung geändert werden soll.

Stadtmarketing

Dietmar Baum als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Pro Rheinfelden sieht einen Grund für den Abschwung der Friedrichstraße darin, dass sich nur die Fußgängerzone dahinter entwickelt, auch der Durchgangsverkehr erscheint als Handicap, der sich so lange die Autobahnumfahrung nicht besteht, nicht herausbringen lasse. Pro Rheinfelden wird dennoch versuchen, die Friedrichstraßen-Geschäfte bei allen Veranstaltungen stärker einzubinden und jede erkennbare Möglichkeit anzustoßen. Für Baum ist klar „dass sich etwas tun muss“. Pro Rheinfelden will sich mit dem Gewerbeverein weiter dafür einsetzen, insgesamt den Aufmerksamkeitswert zu stärken. Dazu gibt es auch einen Arbeitskreis.