von Leony Stabla

Ordnungsamtsleiter Dominic Rago referierte beim jüngsten Treffen des Kernstadtbeirats über Neuerungen und Probleme in der Verkehrslage Rheinfeldens und nahm Stellung zu Sorgen und Anregungen der Bürger. Im Fokus stand hierbei die Situation vor Schulen und Kindergärten.

Schlimme Zustände vor Kindergärten und Schulen

Rago betonte, dass man derzeit große Probleme mit der Verkehrsmoral habe. Gerade das Parken vor Kindergärten und Schulen sei immer wieder Diskussion. Deswegen wolle das Ordnungsamt nun verstärkt Kontrollen durchführen, um gegen diese Missstände vorzugehen, doch dies sei nicht die einzige Maßnahme.

Schulwegplan trägt bisher wenige Früchte

„Wir haben uns die Mühe gemacht und für jede Schule Schulwegpläne entworfen, die auf der Homepage der Stadt zum Download bereitstehen“, so Rago. Diese Pläne beinhalten Wege, auf denen möglichst selten die Fahrbahn überquert werden müsse, und wenn, dann an Kreuzungen oder Einmündungen, bestenfalls an einer Ampel oder einem Fußgängerüberweg. Gefahrstellen seien deutlich gekennzeichnet, so dass Eltern ihre Kinder bewusst daraufhinweisen könnten.

Es entstehen künstliche Verkehrsströme

Trotz des Aufwands habe sich kein Erfolg eingestellt, denn die meisten Kinder würden immer noch von den Eltern gebracht und abgeholt, statt zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. „Es herrschen weiterhin chaotische Zustände“, so Rago. Ein Beiratsmitglied wandte ein, dass dieses Problem möglicherweise hausgemacht sei, da sich die Schulbezirke geändert hätten, und nun mehr Wahlmöglichkeiten bestünden, so würden künstliche Verkehrsströme entstehen.

Mitarbeiter bei der Ausübung der Arbeit behindert

Rago betonte, dass er wisse, dass die Situation an einigen Stellen angespannt sei, doch dies entschuldige nicht, dass Mitarbeiter der Stadt bei der Ausübung ihrer Arbeit behindert würden. Besonders im Bereich der Adolf-Sänger-Straße habe man mehrfach die Polizei hinzuziehen müssen, um eine Eskalation zu verhindern. Auch in der Innenstadt sei die Parkmoral noch nicht wie gewünscht. Hier riet Rago jedem, sich den Plan der Parkzonen und die Gebührensatzung, die seit Juni 2018 gelte, auf der Homepage anzusehen, wenn Unklarheiten bestünden. Weiter gebe es immer wieder Beschwerden über abgestellte Lastwagen. Die Stadt kenne das Problem, dass keine Lkw-Stellplätze vorhanden seien, „wir haben aber noch keinen Plan B“, so Rago.

Anwohner beschweren sich über Raser

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Güterstraße auf Höhe der Schillerstraße. Anwohner beschwerten sich, dass Autofahrer auf Höhe des DRK-Kleiderladens beschleunigen würden, besonders abends und nachts. Messungen des Ordnungsamts hätten laut Rago allerdings keine besonderen Auffälligkeiten ergeben. „Dass die Autofahrer in einer 30er-Zone zehn bis fünfzehn Stundenkilometer zu schnell sind, ist leider nicht unüblich“, erklärt er. Die Messungen seien bisher aber auch nur tagsüber erfolgt, was sich in Zukunft ändere. Auch seien die monatlichen Messstunden in diesem Jahr von 50 auf 60 erhöht worden, wodurch mehr Handlungsspielraum entstehe.

Zwei zusätziche Schilder für 30er-Zone

Rago sicherte die Aufstellung zweier zusätzlicher Schilder in diesem Bereich zu, auch wenn diese laut Gesetz nicht nötig seien, denn in einer 30er-Zone müssten lediglich am Anfang und Ende Schilder angebracht werden. Lediglich bei einem Tempolimit auf einer vorfahrtsberechtigten Straße, wie zum Beispiel einer Bundesstraße, sei es verpflichtend, an jeder Einmündung ein neues Schild aufzustellen, erklärte er auf die Frage hin, wieso denn dann auf der Friedrichstraße so viele Schilder stünden.

Bei der Kapuzinerstraße funktioniert's

Die Ausfahrt des Verkehrs von der Kapuzinerstraße über den Friedrichsplatz funktioniere gut und habe bisher auch keine Veranstaltung behindert, freut sich Rago. Mit der Baustelle in der Nollinger Straße, Ecke Hebelstraße, sei man allerdings leider drei Monate in Verzug. Die Sperrung müsse daher noch bis Juni aufrechterhalten werden.

„Eine weitere Baustelle im Bereich Friedrich- und Josefsstraße ist erst für die zweite Jahreshälfte geplant“, verrät Rago, denn bis dahin solle die Baslerstraße wieder normal befahrbar sein.