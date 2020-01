von Valentin Zumsteg

Es ist ein bekanntes Bild: Beim Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden halten die zwei Rathauschefs lange Reden. Dabei werden sie von zwei Stadthostessen aus der Nachbarstadt flankiert. Die beiden Frauen stehen stumm und mit einem Blumenstrauß in der Hand da. Das führt immer wieder zu Diskussionen.

„Mir scheinen die beiden Frauen, welche einen Stadtrat – in der Regel den Stadtammann – einrahmen, nicht mehr zeitgemäß. Sehr viele Frauen finden diese Auftritte zum Fremdschämen“, sagt Brigitte Rüedin, ehemalige Frau Vizeammann (SP) von Rheinfelden/Schweiz. Zusammen mit Gleichgesinnten hat sie sich vor Kurzem kritisch zu verschiedenen Gleichstellungsthemen geäußert. Auch beim Frauenstreiktag im Juni ist eine neue Rolle für die Stadthostessen gefordert worden.

Rüedin betont, dass es nicht um die Abschaffung der Stadthostessen gehe: „Die Rolle als Gastgeberin finde ich in Ordnung. Es geht wirklich lediglich um die Auftritte, bei denen sie als lebende Blumenvasen fungieren, wie das eine Frau mal gesagt hat.“ sagt sie.

„Frauen sollen keine Objekte sein“, führte Rüedin weiter aus und sie sagte zudem: „In der Vergangenheit haben sich viele Frauen zu oft als Objekte missbrauchen lassen.“ Als sie im Stadtrat war, habe sie sich dafür eingesetzt, dass diese Aufgabe für die Stadthostessen wegfalle. Auch Béa Bieber habe sich als Stadträtin und auch später dafür stark gemacht. Rüedin erzählt von Frauen, die nicht mehr am Neujahrsempfang teilnehmen wollen, weil sie dieser Umstand so stört.

Julia Lehmann ist eine der Stadthostessen in Rheinfelden/Schweiz. Was sie dazu sagt? „Wir machen das freiwillig und sehr gerne. Wir repräsentieren Rheinfelden. Es ist jeweils ein feierlicher Anlass. Das hat nichts mit Sexismus zu tun. Wir erhalten viele positive Reaktionen.“ Sie stört sich eher daran, dass die Leute, die die Rolle der Stadthostessen kritisieren, noch nie mit ihr über dieses Thema geredet haben.

Bei der Stadtverwaltung hat man sich mit der Kritik von Brigitte Rüedin und ihren Mitstreiterinnen beschäftigt: „Der Stadtrat hält dazu fest, dass die Stadthostessen und der Stadtweibel in den Rheinfelder Farben an wenigen Anlässen das offizielle Rheinfelden repräsentieren, namentlich regelmäßig am Neujahrsempfang und am Jugendfest. Darüber hinaus übernehmen die Stadthostessen an städtischen Anlässen die Funktion von Ehrendamen, sie repräsentieren Rheinfelden als Gastgeberinnen“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung von Rheinfelden/Schweiz. Der Stadtrat werde sich aber über die Frage des Auftritts der Stadthostessen am Neujahrsempfang „in den nächsten Tagen unterhalten“.