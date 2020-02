von Heinz Vollmar

Startschuss für ein ehrgeiziges Ziel: Bis Oktober sollen die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Weihermatten beendet sein, sodass dort schnell 42 Häuser gebaut werden können – schließlich hat sich das Projekt schon mehrfach verzögert. Am Dienstagvormittag ist der symbolische erste Spatenstich erfolgt – mit Gratulation in Versform und einem Glücksschwein für den Investor.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt warf die symbolische Schaufel Sand mit Claus Kruse, Geschäftsführer des Investors Konzept 21 aus Schopfheim, und anderen Projektbeteiligten in die Luft. Kruse verwies auf Verzögerungen in der Planung, die durch Veränderungen der Beteiligten am Bebauungsplanverfahren und durch mehrere Neuplanungen im Bereich der Oberflächenentwässerung zustande kamen. Auf dem „Weihermatten“-Areal würden 3350 Quadratmeter Straßenflächen sowie 20.000 Quadratmeter Wohnbauflächen entstehen. Die Straßen sollen in einer ambitionierten Bauzeit bis Oktober dieses Jahres fertiggestellt sein. In diesem Zusammenhang verwies Claus Kruse auf ein Masterplanverfahren, in dem die Bevölkerung im Sommer 2015 kurz nach Beendigung des Sägewerksbetriebs in die Gestaltung der künftigen Nutzung eingebunden wurde.

Auf dem Areal entstehen 42 Häuser. Im nördlichen Bereich werden dies ausschließlich Ein- und Zweifamilienhäuser oder Reihenhäuser sein, im südlichen Bereich sollen auch Mehrfamilienhäuser zulässig sein. Das ehemalige Sägewerk wird außerdem umgebaut, dort entstehen 16 barrierefreie Wohnungen.

Bürgerbeteiligung

Als vorbildlich bewertete auch Oberbürgermeister Klaus Eberhard die Einbindung der Bevölkerung. „Durch die Bürgerbeteiligung haben wir auch Akzeptanz geschaffen“, ist sich der Rathauschef sicher. In Bezug auf die Verzögerung bei der Planung sagte er, es sei für das Baugebiet Weihermatten gut gewesen, dass man alles sehr detailliert und exakt beachtet habe. Am Ende habe dies dazu geführt, dass auch das Umlegungsverfahren gut ablaufen konnte. Mit dem Baugebiet Weihermatten schaffe man mithin auch etwas ganz Besonderes, dass letztlich den künftigen Bewohnern zugutekomme.

Gute Nachbarschaft

Im Versmaß gratulierte Ortsvorsteherin Eveline Klein zum Spatenstich. Auch sie wünschte den künftigen Bewohnern eine glückliche Zukunft in den „Weihermatten“. Manfred Henle, der ehemalige Pächter des Sägewerks, erinnerte in kurzen Worten an die Geschichte des Betriebs. Es gab auch ein Hoch auf gute Nachbarschaft: Christel Suhr überreichte im Namen der Anwohner ein kleines Glücksschweinchen an den Investor Claus Kruse.