von Elena Borchers

Herr Maier, wie viel in Ihrer eigenen Wohnung stammt denn vom Flohmarkt?

Gar nicht viel, ich bin kein großer Flohmarktgänger. Ich habe eine sehr teure Vase, die musste ich mal in Zahlung nehmen, weil ein Standbetreiber keine Standmiete zahlen konnte (lacht). Und dann habe ich eine kleine antike Schale, die mich an meine Mutter erinnert.

Wie kam es zum ersten Flohmarkt in der Innenstadt?

Der erste Cityflohmarkt fand am 13. April 2005 statt. Der damalige Wirtschaftsförderer Stefan Stieglat wollte mittwochs die Stadt beleben, auch, damit die Geschäfte ihre Öffnungszeiten vereinheitlichen. Das hat nicht ganz geklappt, es gibt immer noch welche, die machen eine Stunde Mittagspause, andere zwei. Aber belebt wird die Stadt durch den Flohmarkt definitiv. Zunächst haben wir mit vier pro Jahr begonnen, mal am Anfang, mal Ende des Monats. Seit 2008 bieten wir von März bis Oktober jeden ersten Mittwoch im Monat den Flohmarkt an, um Beständigkeit für die Aussteller und Besucher reinzubringen.

Rheinfelden Runder Saisonabschluss für den Cityflohmarkt Das könnte Sie auch interessieren

Wie hat sich der Flohmarkt in den Jahren entwickelt?

Angefangen haben wir mit 70 bis 80 Ausstellern. Heute haben wir im Schnitt 100, es waren auch schon mal 130. Das hängt natürlich immer auch vom Wetter ab. Es sind alles private Aussteller, keine gewerblichen. Wir haben viele Stammaussteller aus Rheinfelden, die gebrauchte Klamotten, Hausrat und mehr verkaufen sowie vier, fünf caritative Aussteller wie die Peru-Hilfe, die kein Standgeld bezahlen müssen.

Zur Person Dieter Maier, 61, ist Geschäftsführer des Veranstaltungsdienstleisters Süma Maier. Seinen ersten Flohmarkt hat er 1982 in Umkirch organisiert.

Gibt es einen Händler, der von Beginn an dabei war?

(überlegt) Da fällt mir Hans Semann aus Herten ein, er müsste von Beginn an dabei sein. Er hat in Herten ein eigenes Flohmarktlager. Mittlerweile ist er 95 Jahre alt und verkauft noch immer.

Flohmärkte gibt es viele. Was macht den Cityflohmarkt besonders?

Der Rheinfelder Cityflohmarkt ist bei Ausstellern sehr beliebt, da er, gerade durch die Schweizer Kunden, eine hohe Kaufkraft hat. Da werden auch mal gute Antiquitäten verkauft. Es wird eine große Vielfalt geboten, von Klamotten über Schmuck bis zu alten Bilderrahmen und Porzellan. Da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Manche Besucher kommen auch wegen ganz bestimmter Angebote.

Rheinfelden Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wirbt bei den Rheinfelder SPD-Ortsvereinen für seine zweite Amtszeit Das könnte Sie auch interessieren

Zum Beispiel?

Seit ein paar Jahren sind zum Beispiel Schallplatte wieder sehr beliebt, das fasziniert mich sehr. Eine zeitlang hat sich niemand dafür interessiert. Wir haben zwei Aussteller mit Schallplatten und Kunden, die nur wegen ihnen nach Rheinfelden kommen. Generell ist Nachhaltigkeit natürlich ein großes Thema bei Flohmärkten, man muss heute nicht alles wegschmeißen. Gerade in den Sommerferien kommen regelmäßig 15 bis 20 Kinder unter 14, die ihre alten Spielsachen verkaufen. Sie müssen keine Standmiete bezahlen. Das ist doch eine tolle Art, sein Taschengeld aufzubessern.

Dieter Maier organisiert seit 15 Jahren den Cityflohmarkt in Rheinfelden. | Bild: Horatio Gollin

Profitieren die Innenstadt-Geschäfte von dem Markt?

Großer Profiteur sind auf jeden Fall die Gastronomiebetriebe, bei schönem Wetter sind die Außenbereiche voll. Bei den Läden ist es verschieden. Es gibt Betreiber, die sagen, dass die Flohmarktkunden nicht ihr Publikum seien. Ich sehe das anders: Da, wo Menschen sind, kann man was mit ihnen anfangen, wo keine sind, nicht. Ich fände es schön, wenn die Ladenbetreiber noch etwas mehr mitmachen würden, zum Beispiel vor dem Laden Fehlerwaren anbieten würden oder ähnliches.

Bald ist die Innenstadt wegen der Verlegung des Wärmenetzes eine große Baustelle. Beeinträchtigt das den Markt?

Nein. Wir sind da bestens von der Stadt informiert worden. Die Baustelle wandert im 50-Meter-Rhythmus, irgendwann können wir halt mal 50 Meter nicht nutzen, dafür haben wir an anderen Stellen Kapazitäten. Mehr Sorge macht mir da das Coronavirus. Wir planen ja auch zahlreiche Messen mit vielen Menschen, und immer mehr Großveranstaltungen werden abgesagt.

Rheinfelden Aus alten Snowboards werden bei Leo Aita aus Schwörstadt neue Sitzbänke Das könnte Sie auch interessieren

Könnte der Flohmarkt betroffen sein?

Bisher ist er es nicht, aber wer weiß schon, was noch kommt

Denken wir positiv und gehen davon aus, dass er nicht abgesagt wird. Dann findet im Mai der 100. Cityflohmarkt statt. Wird der etwas Besonderes?

Wir werden auf jeden Fall etwas Besonderes machen, was, steht jetzt aber noch nicht fest.

Wird es auch einen 200. Cityflohmarkt geben?

Wenn es nach mir geht auf jeden Fall. Ich bin immer in Gesprächen mit der Stadt, der Markt wird gerne gesehen und es gibt keine Tendenzen, dass er aufhören soll.