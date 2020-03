von sk

Mit Erleichterung hat Bürgermeister Tobias Benz am Freitag auf die landesweite Entscheidung reagiert, im Kampf gegen das Coronavirus verschärfende Maßnahmen einzusetzen. Einen Alleingang, wie ihn Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn bereits am Donnerstag unternommen hatte, hielt er nicht für sinnvoll. „Endlich ist diese Kleinstaaterei vorbei“, so Benz, der deutliche Signale aus Stuttgart in den vergangenen Wochen vermisste.

Maximal drei Personen

In einer Pressemitteilung erklärt die Stadt Rheinfelden, wie es nun weitergeht: Demnach gilt vom heutigen Samstag an, dass sich maximal drei Personen gemeinsam an einem öffentlichen Ort aufhalten dürfen. Ausgenommen sind hier nur Familien mit mehreren Kindern.

Hochrhein „Wir haben eine sehr sehr ernste Lage“ Das könnte Sie auch interessieren

Mit diesem „Zusammenkunftsverbot“ reagiere die Landesregierung auf die vielen Menschen, die sich trotz des Appells „soziale Kontakte zu reduzieren“, nach wie vor in großen Gruppen in Parks und auf öffentlichen Grünflächen in den letzten Tagen getroffen haben.

Restaurants und Gaststätten geschlossen

Ebenso sind ab Samstag alle Restaurants und Gaststätten in Rheinfelden geschlossen. Die Mitnahme von Essen oder das Bestellen ist nach wie vor erlaubt. „Die Kontrolle dieser verschärften Maßnahmen stellt unseren Ordnungsdienst und die Polizei vor eine große Herausforderung. Daher haben wir ab sofort das Team des Ordnungsdienstes durch weitere Mitarbeiter der Stadt verstärkt“, so OB Klaus Eberhardt. Wie Innenminister Strobl in seiner Ansprache sehr deutlich gemacht habe, werden Verstöße gegen die neue Landesverordnung entsprechend sanktioniert.

Rheinfelden Desinfektionsmittel: Zahnarzt hat zündende Idee gegen Engpass Das könnte Sie auch interessieren

„Ich kann nur meinen Appell der vergangenen Tage an die Bürger wiederholen: Bleiben Sie zu Hause und sagen sie alle Kontakte mit Personen außerhalb der Familie ab“, so das Stadt-

oberhaupt. „Unsere älteren Mitmenschen bitte ich, lassen Sie sich bei ihren Einkäufen helfen, fragen sie ihre Familie oder Nachbarn“, betont Eberhardt, der erstaunt ist, wie viele ältere Menschen man immer noch in den Supermärkten anträfe. Viele Vereine und Institutionen arbeiten gerade an entsprechenden Hilfsangeboten. Ausdrücklich bedanken möchte sich das Stadtoberhaupt bei allen Kräften, die sozusagen an „vorderster Front kämpfen“.

Kreis Waldshut Mundschutz ist Mangelware: So ist die Lage bei Ärzten, Apothekern und DRK in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Allein schon aus Solidarität zu diesen Menschen, gehöre es sich, dass jeder Einzelne alles tue, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.Benz ist froh, dass nicht der radikalste Weg der Ausgangssperren gewählt wurde. „Das ist jetzt sinnvoll.“