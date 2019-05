von Leony Stabla

Von Abschied und Neustart war das Jahr 2018 im Familienzentrum geprägt, sowohl im personellen Bereich, als auch bei den Angeboten. Geschäftsleitung Birgitt Kiefer und der Vorstand gaben bei der Mitgliederversammlung des Vereins einen Überblick über den Verlauf, die wirtschaftliche Situation und die Ziele des vergangenen Jahres.

Die Ziele fast alle erreicht

Die Ziele seien fast alle erreicht worden, erklärte Birgitt Kiefer stolz und zeigte am Dienstag auf, was alles im Familienzentrum geschehen ist. Zum einen sei die Datenschutzgrundverordnung umgesetzt worden, aber auch die Anpassung der Gehälter an Tarife, die Überarbeitung der Homepage, die Entwicklung neuer und Vertiefung bestehender Kooperationen, sowie natürlich der große Wunsch nach mehr Raum seien vorangebracht und realisiert worden. Allein die Mitgliederwerbung habe etwas „Luft nach oben“, gibt sie zu.

Eine neue KOnstante geschaffen

Sehr viel Öffentlichkeitsarbeit sei nötig, um den jährlich stattfindenden Qualifizierungskurs zu Kindertagespflegeperson zu füllen, was sie sehr bedauert. In diesem Bereich sei mit der Neuanstellung von Jennifer Neuschütz aber nun eine Konstante geschaffen worden, die nach einer langen Zeit mit viel personellem Wechsel auch sehr wichtig sei. Außerdem bestehe momentan der Plan, auch für Schwörstadt ein kommunales Förderprogramm für die Kindertagespflege, wie bereits in Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen zu etablieren, was diesem Fachbereich sicherlich auch gut tun würde.

Weitere Mitarbeiter unter Vertrag

Personelle Wechsel habe es 2018 aber auch im Minikindergarten, bei der Stelle der Koordinatorin und bei der Geschäftsleitung gegeben. Zusätzlich sind weitere Mitarbeiter unter Vertrag genommen worden, um das Angebot des Zentrums stetig zu erweitern. Aktuell arbeiten 56 Mitarbeiter für die Einrichtung, davon elf sozialversichungspflichtig, sechs auf Minijob-Basis und 39 ehrenamtlich.

Neues Projekt geht an den Start

Angebote wie Outdoor Family oder das Inklusive Elterncafé haben mit Hilfe von Evonik und Aktion Mensch weiterfinanziert werden können und Eltern-Kind-Nachmittage in Kooperation mit den Kindergärten St. Josef und St. Michael seien angelaufen und gut angenommen worden. Als neuestes Projekt sei nun ein weiterer offener Treff in Zusammenarbeit mit der Diakonie an den Start gegangen.

Feste zu den beiden Jubiläen

Auch in Grenzach-Wyhlen hätte sich mit der Einführung zweier neuer Angebote, der Bärenhöhle und dem Café lebensWert einiges getan. An der problemlosen Verlängerung und Erhöhung des Fördervertrags könne man sehen, dass der Familientreff nach den fünf Jahren eindeutig angekommen sei, und ihm sehr viel Wertschätzung entgegengebracht würde. Für 2019 stünden in erster Linie Feste zu den beiden Jubiläen auf dem Programm, doch natürlich würde man Wert darauf legen, einige Sachen voran zu bringen, so Kiefer. Dabei denke sie an die Fertigstellung des Kinderschutzkonzepts, die Diskussion eines Rahmenkonzepts Familienbildung in Baden-Württemberg, das kommunale Förderprogramm der Kindertagespflege in Schwörstadt und die Umbauarbeiten im Zuge der räumlichen Erweiterung.

Die finanzielle Situation sei geordnet, so Schatzmeister Stefan Heinzel. Zwar seien die Personalkosten gestiegen, was aber unter anderem damit zu tun habe, dass 2017 eine lange Zeit keine Kosten für die Geschäftsleitung angefallen seien. Mit Erträgen von 367 000 Euro und einem Aufwand von 317 000 Euro, wirtschafte der Verein gesund.

Zur Einrichtung: Der Vorstand besteht aus Leonie Donner (Vorsitzende), Fritz Grässlin, Wibke Rombach und Stefan Heinzel. Der Verein zählt 199 Mitgliedsfamilien.