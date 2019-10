von sk

Ein Brand an der Sägemühle, mehrere Menschen gelten als vermisst: Dieses Szenario hat die Feuerwehrabteilung Degerfelden gemeinsam mit anderen Abteilungen bei ihrer Herbstprobe angenommen. Die Übung förderte auch ein Problem zutage, das bei der Fortschreibung der Feuerwehrkonzeption gelöst werden muss: Die Versorgung mit Löschwasser in diesem Bereich muss dringend verbessert werden. Wer an diesem Abend an der Sägemühle in unmittelbarer Nähe zur B 316 vorbeikam, konnte eine beträchtliche Ansammlung von Löschfahrzeugen beobachten, wie es in einem Bericht der Feuerwehr dazu heißt.

Angenommen wurde ein Brand im Bereich des Spänesilos beim dortigen Sägewerk. Mehrere Menschen galten im Gebäude als vermisst. Sie wurden von Angehörigen der Jugendfeuerwehr dargestellt. Die Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz – ein sogenannter Unterflurhydrant ohne nennenswerte Druckverhältnisse – lässt laut Feuerwehr in diesem Bereich keine vernünftige Brandbekämpfung zu. „Vielmehr musste auf die Wasserentnahme am nahen Bach und dem Rückhaltebecken am westlichen Ortsrand von Degerfelden zurückgegriffen werden“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Während die am Ort zuständige Abteilung Degerfelden den Ersteinsatz übernahm, wurden zeitnah weitere Feuerwehren hinzu alarmiert. Diese kamen aus den Nachbarortsteilen Herten, Rheinfelden – mit Drehleiter und Einsatzleitwagen –, Nollingen sowie aus Inzlingen herbeigeeilt. Während die Abteilung Herten den Bach als Wasser­entnahmemöglichkeit nutzte, förderte die Abteilung Nollingen das zusätzlich benötigte Löschwasser über eine längere Wegstrecke vom Rückhaltebecken zum Einsatzobjekt.

Als aufmerksame Beobachter verfolgten Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser, Bürgermeister Marco Muchenberger aus Inzlingen und Kommandant Dietmar Müller das Geschehen. Organisiert wurde die Übungslage von Abteilungskommandant Frank Fröhle (Degerfelden) und von David Sommer (Rheinfelden). Sommer übernahm als zukünftiger Kommandant der Gesamtfeuerwehr die Einsatzleitung vor Ort.

Das Fazit nach der Herbstprobe: Die Wasserentnahme aus dem Hydrantennetz vor Ort, das maximal 200 bis 300 Liter Wasser pro Minute hergibt, ist verbesserungswürdig. Der nahe Bach und das Wasserrückhaltebecken West gestalten sich als Retter in der Not. Die Maßnahmen sind laut Feuerwehr aber relativ zeit- und ressourcenintensiv. „Die Zukunftsplanung als Teil der Fortschreibung der Feuerwehrkonzeption erfordert Gedanken an das Thema Wasserförderung über lange Wegstrecken“, heißt es in dem Bericht weiter. Das Zusammenspiel aller Nachbarfeuerwehren erwies sich dagegen als effektiv. „Man kennt sich eben.“ Alle eingesetzten Einheiten hätten ruhig und zielgerichtet gearbeitet. Den Abschluss der gemeinsamen Probe bildete ein Kameradschaftshock mit Rückblick auf das Übungsgeschehen im Degerfelder Gerätehaus.