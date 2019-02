von Elena Borchers

Der Bürgersaal im Rathaus ist heiß begehrt. Verschiedene Gruppen wie Vereine, Kulturschaffende und die Stadt selbst nutzen den Ort für die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Allein im vergangenen Jahr wurde der Saal 106 Mal gebucht, hauptsächlich für Kulturveranstaltungen. Für private Nutzer steht der Saal, wie alle städtischen Räume, in der Regel nicht zur Verfügung, mit einer Ausnahme.

Verschiedene Nutzer

Am häufigsten wurde der Bürgersaal im vergangenen Jahr für Veranstaltungen des Kulturamtes (34 Mal) gebucht. Darauf folgen interne Informationsveranstaltungen wie etwa Personalversammlungen, Prüfungen, die Verabschiedung des Musikschulleiters, Treffen des Achterrates und Ähnliches (21 Mal). 13 Mal fanden im Bürgersaal Kulturveranstaltungen statt, die nicht vom Kulturamt, sondern von externen Anbietern durchgeführt wurden, etwa Puppentheater und Diashows.

Vier Blutspendetermine

Für sonstige Veranstaltungen wie den Sportlerball und den Herbstball war der Bürgersaal elf Mal Ausrichtungsort. Betriebsveranstaltungen von in Rheinfelden ansässigen Firmen wurden dort im vergangenen Jahr acht Mal durchgeführt. Fasnachtscliquen und -zünfte haben den Raum fünf Mal für Anlässe wie Zunftabende, Feiern am Fasnachtssonntag sowie Guggenauftritte genutzt. Außerdem fanden die vier Blutspendetermine des Deutschen Roten Kreuzes dort statt.

Buchung und Technik

Wer eine öffentliche Veranstaltung im Bürgersaal plant, sollte das Amt für Gebäudemanagement frühzeitig telefonisch oder per Mail kontaktieren. Dann wird eine vorläufige Reservierung gemacht. Mindestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn muss der Veranstalter dann alle Daten, die für einen Nutzungsvertrag relevant sind, schriftlich (per Mail) an das Gebäudemanagement senden.

Keine Mail, Reservierung gelöscht

Kommt diese Mail nicht, wird die Reservierung gelöscht. Anhand der Daten wie Veranstaltungs- sowie Auf- und Abbauzeiten, Name des Veranstaltungsleiters und etwaige Probezeiten erstellt die Verwaltung einen Nutzungsvertrag, den der Veranstalter dann zugeschickt bekommt.

Miete bis zu 850 Euro

Die Miete für den Saal beträgt für Veranstaltungen mit Bewirtung mindestens 300 und maximal 850 Euro. Bei Veranstaltung ohne Bewirtung liegt die Miete bei mindestens 150 bis höchstens 430 Euro. Abgerechnet wird die Zeit von Beginn bis Ende des Programms, Auf- und Abbau werden nicht berechnet, auch nicht, wenn sie am Vor- oder Folgetag der Veranstaltung stattfinden. Für den Aufbau der Technik bekommen externe Veranstalter eine Einweisung des Hausmeisters und werden gebeten, sich an den freiberuflichen Techniker Oliver Risch zu wenden, der mit der Technik im Bürgersaal vertraut ist. Bühnenaufbauten, Licht, Lautsprecher, Tische und Stühle stehen bereit und können genutzt werden.

Private Feiern

Generell steht der Bürgersaal, in dem etwa 700 Menschen Platz finden, nicht für private Anlässe zur Verfügung, sondern nur für solche mit „öffentlichem Charakter“, erläutert eine Mitarbeiterin des städtischen Gebäudemanagements. Eine Ausnahme sind Anlässe der in Rheinfelden ansässigen Firmen. „Wir bekommen viele Anfragen von Privatpersonen und müssen diese entsprechend ablehnen“, so die Mitarbeiterin. Eine Möglichkeit gibt es aber, Hochzeit oder Geburtstag im Bürgersaal zu feiern. Voraussetzung ist, dass ein Vertrag mit dem Restaurant „La Piazetta“, das direkt beim Rathaus liegt, geschlossen wird. Wenn das Restaurant das Catering übernimmt, darf es den Bürgersaal als Nebenraum nutzen. Im vergangenen Jahr wurden auf diese Weise zehn Hochzeitsfeiern ausgerichtet.

Große Räume in der Stadt werden rar

Ansonsten ist es nicht so einfach, Räume für private Feiern in der Stadt zu finden. „Solche Räume werden immer rarer. Wir verweisen in der Regel auf die Kirche, diese bietet welche an“, so die Mitarbeiterin. So können etwa die beiden Säle im Pfarreizentrum St. Josef (Platz für 140 und 40 Personen) jeweils mit oder ohne Küche und Galerie genutzt werden. Auch im Tutti Kiesi gibt es einen Saal für 60 Personen. In Degerfelden kann man den Gemeindesaal St. Ubald mieten, im Nordschwaben den Nebenraum der Gemeindehalle und in Karsau gibt es zwei Räume im katholischen Gemeindezentrum. In Herten bietet das St. Josefshaus Räume an, in Eichsel gibt es die Pfarrscheune.