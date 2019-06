von Ingrid Böhm-Jacob

IG Velosprecher Wolfgang Gorenflo übt heftig Kritik an der Stadt, wenn es um Radwege geht. In der Bürgerfragestunde des Gemeinderats monierte er, dass der Antrag der IG Velo zur Radwegebenutzungspflicht nicht beantwortet wird: „Nun warten wir seit einem Jahr auf Antwort.“ Die wird kommen, sicherte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zu. Das Schutzstreifenkonzept soll in der zweiten Jahreshälfte beraten werden.

Radfahrer und Fußgänger teilen sich Wege

Die IG Velo geht davon aus, dass verschiedene Wege, die sich Radfahrer und Fußgänger derzeit im Stadtgebiet teilen, nicht der Vorschrift entsprechen und die Radwegmarkierungen somit auch falsch seien. Gorenflo macht dies vor allem an der zur Verfügung stehenden Breite fest. Ist die zu gering und liegt unter den Vorgaben der Vorschrift, bedeute dies ein „Gefährdungspotenzial“. Dieses wünscht er von der Stadt zu überprüfen, damit die Richtlinien auch erfüllt werden.

Unfallzahlen sind hierbei deutlich höher

Dabei verwest er auf Statistiken des Innenministeriums. Die besagen, dass die Unfallzahlen deutlich höher bei gemeinsam genutzten Anlagen ausfallen und diese somit ein „erhöhtes Risiko“ darstellen. Diese gemeinsamen Wege müssten zwei, mindestens aber 1,60 Meter breit sein. „Hier ist es oft nur ein Meter“, reklamierte er mit Blick auf die Benutzungspflicht.

Oberbürgermeister verweist auf Gesamtkonzept

Eberhardt sprach von einem „komplexen Thema“. Er teilte mit, dass die Anfragen „grundsätzlich behandelt“ werden und sagte zu, dass das Schutzstreifenkonzept, das derzeit vom Verkehrsbüro Fichtner ausgearbeitet wird, nach der Sommerpause auch Thema im Gemeinderat sein wird. Es komme darauf an, nicht für einzelne Straßen eine Lösung zu finden, sondern gesamthaft für die Stadt. Grundsätzlich stehe die Sicherheit an erster Stelle. Dies gelte auch für die Radwegverbindung Karsau-Minseln.

Den Fragenkatalog gemeinsam abarbeiten

Diese Sicherheit herzustellen, aber erweise sich im Gelände nicht immer als einfach. Eberhardt kündigte auch an, dass die Stadt daran bleibe, den Wyhlen Weg als Verbindung von Warmbach umzusetzen. Er gab aber auch zu verstehen, dass „alles aufs Mal“ nicht gehe und schon gar nicht mit einem Radwegbeauftragten. Er bot Gorenflo aber an, den Fragenkatalog der IG Velo auch gemeinsam abzuarbeiten.

Die meisten Verunfallten tragen keine Helme

Was das Unfallrisiko der Radler betrifft, steuerte in der Sitzung der Leiter des Rheinfelder Polizeireviers Siegfried Oßwald bei der Erläuterung der Verkehrsstatistik 2018 ein paar Fakten bei. Danach ist jeder siebte Verkehrstote im Land ein Radfahrer und merkte an, dass zwei Drittel von ihnen keinen Helm trugen.