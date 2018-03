Rheinfelden IG Velo: Sicher auf zwei Rädern

Die IG Velo kämpft weiter für Verbesserungen im Radverkehr. Mängel am bestehenden Wegenetz sollen beseitigt werden

Rheinfelden – Abstellplätze für Fahrräder vor Geschäften, Schulen und am Bahnhof sind gefüllt auch in der kalten Jahreszeit. Velofahrer stellen eine feste Größe im Stadtbild dar. Gerade deshalb ist die Ortsgruppe von IG Velo hinterher, dass Verbesserungen für den Langsamverkehr erreicht werden. Dass die Stadt gerade eine halbe Stelle für einen Radverkehrsbeauftragten schafft und damit ein IG Velo Forderung erfüllt, freut Sprecher Wolfgang Gorenflo. Er sieht darin das Signal, um Radthemen stärker aufzugreifen. Aktuell drängt die IG Velo darauf, erkennbare Mängel im bestehenden Wegenetz zu beseitigen.

Als Alltagsärgernis stellt sich für die Ortsgruppe die Benutzerpflicht für Radfahrer auf Teilen des Radwegenetzes im Stadtbereich dar. Gorenflo nennt dazu als Erstes die Römerstraße von der unteren Dorfstraße Richtung Müßmattstraße. Das runde blaue Symbolschild mit einer Zweiteilung für Radler und Fußgänger signalisiert, dass es nach der Straßenverkehrsordnung eine Benutzerpflicht für Radfahrer dafür gibt. „Die meisten machen das auch“, ist Gorenflos Erfahrung. Passiert ein Unfall auf der Straße mit einem Radler, gibt es sonst einen Streitfall. Doch der Radweg kann nur dann seinen Zweck erfüllen und genutzt werden, wenn er mindestens 1,50 Meter breit ist. Teilen sich Radler und Fußgänger eine ausgeschilderte Fläche neben der Straße ohne exakte Trennung, muss diese 2,50 Meter breit sein. Dieses Prinzip gilt an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, unter anderem auch in der Werderstraße.

Benutzerpflicht auf dem Prüfstand

Vom Idealzustand sind nach Einschätzung der IG Velo die Wege aber häufig entfernt, viele Radler klagen über Unzulänglichkeiten, so dass die Verbindungen schlecht zu nutzen sind, weil der Fahrstreifen zu schmal ist und nur 1,20 Meter breit. Als Beispiel dafür nennt Gorenflo den Weg entlang der Römerstraße mit nur 1,20 Meter. Sind Radwege nicht richtig ausgebaut oder führen zu dicht an geparkten Autos vorbei, stehen zu viele Mülleimer im Weg und durchkreuzen ihn zu viele Ein- und Ausfahrten, kann von einer Benutzerpflicht aber keine Rede mehr sein, betont Gorenflo.

Er zitiert dazu ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2010 und erinnert die Stadt daran, dass Kommunen dafür zu sorgen haben, dass Verkehrswege, die von Radler auch benutzt werden müssen, dahingehend untersucht, ob dies überhaupt möglich ist.

Die IG Velo legt Wert darauf, dass das Gefährdungspotenzial auf der Fahrbahn überprüft wird und der Radweg auch wie vorgeschrieben verkehrssicher ist. Mit dem Vorstoß ist die IG Velo bei der Stadtverwaltung aber noch nicht erfolgreich, bedauert Gorenflo. Die Überprüfung wolle man erst mit Haushaltsmitteln 2018/19 vornehmen, laute die Antwort aus dem Rathaus. „Damit sind wir aber nicht einverstanden“, erklärt der Sprecher für die IG Velo.

IG Velo stellt Antrag

Bei der ernüchternden Absage soll es nicht bleiben, heißt es. Die IG Velo kündigt an, einen Antrag an die Verwaltung zu stellen, verkehrsregelnde Maßnahmen zu erlassen. Angesichts der angenommenen bestehenden Mängel werde gefordert, dass die Benutzerpflicht für Radler auf solchen Verbindungen aufgehoben wird.

Fortschritte für den Schulweg

Fortschritte erwartet die IG Velo bei den sicheren Schulwegrouten, nachdem ein Fachbüro eine Konzeption dafür ausarbeitet. Auch für das seit langem gewünschte Radschutzstreifenkonzept rechnet Gorenflo noch im Frühjahr mit Konzepten und Lösungsvorschlägen, die in den kommunalpolitischen Gremien besprochen werden. Bei den Verkehrsfragen, die mit dem Bau des Hochrheincenters II zu tun haben, möchte die IG Velo ebenfalls gehört werden.

Aktuell arbeitet die IG der Radfahrer an einer Stellungnahme für den geplanten Radweg Minseln nach Adelhausen, für den es zwei Varianten auf die ein Kilometer lange Strecke gibt. Was besser ist, entscheide sich an der Führung der Schutzstreifen und der Frage, wie oft Radler die Straße auf der Route überqueren müssen.