Für die Kinder und Erzieherinnen der Paulus-Kita Rheinfelden ging am Dienstag ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Im Garten wurde feierlich die heiß ersehnte Matschanlage eröffnet.

Schon lange dachte man in der Paulus-Kita über eine Möglichkeit nach, im Sommer das Element Wasser noch mehr ins Spiel einzubeziehen. Nachdem die Sommerfest-Tombola 2018 unerwartet viel Geld in die Kasse gespült hatte, plante der engagierte Elternbeirat Verkaufsaktionen und Spendenaufrufe, um das Projekt „Matschanlage“ finanziell auf die Beine zu stellen.

So boten Eltern der Kita vor den Rheinfelder Hieber-Märkten an drei Terminen Würstchen, Waffeln, Adventskränze und Plätzchen an. Viele Rheinfelder Firmen spendeten auf Anfrage Beträge im zwei- und dreistelligen Bereich – die Alu Rheinfelden sogar 1000 Euro. Auch Eltern und andere Privatpersonen unterstützten das Projekt. Außerdem kamen durch eine Handy-App vom Energiedienst, die gelaufene Schritte belohnte, viele Euro zusammen.

Anfang April ging es schließlich los: Zuerst wurden eine große Terrasse und Wege angelegt sowie neuer Rasen gesät – alles vom Kitaträger finanziert. Die Kinder verfolgten durch die großen Fenster staunend und mit wachsender Vorfreude Bagger und Arbeiter. Ein besonderer Tag war, als die Gartengestaltungsfirma Raber die über 8000 Euro teure Matschanlage lieferte. Raber installierte diese großzügigerweise kostenlos und die Firma Fossler legte ebenfalls kostenlos den Wasseranschluss. Zu guter Letzt spannte man noch Sonnensegel über die Matschanlage.

Vergangenen Donnerstag fanden sich Kinder, Erzieherinnen, Eltern und Sponsoren zur feierlichen Eröffnung zusammen. „Es ist heiß heute, aber das passt wunderbar zum Anlass“, meinte Kita-Leiterin Inna Miller mit einem Augenzwinkern. Sie erklärte, dass der Garten für die Einrichtung von großer Bedeutung sei und intensiv genutzt würde, da man mit den geschlossenen Räumen flächenmäßig immer wieder an Grenzen stieße.

„Die Kinder lieben es, mit Wasser zu spielen“, betonte sie, „und von solch einer hochwertigen Matschanlage haben wir immer geträumt.“ Miller sprach allen Sponsoren ihren herzlichsten Dank aus, bevor die Kinder die Anlage erstmals ausprobieren durften. Angesichts der vielen strahlenden Kinderaugen darf man annehmen, dass dieser Sommer für die Paulus-Kita ein besonders fröhlicher wird.