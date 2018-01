Rheinfelden Hunderte Menschen fordern bei Trassenbegehung einen Deckel über die Autobahn

Mehr als 400 Menschen kamen zur Trassenbegehung des geplanten Abschnitts A 98.5 in Karsau. Die BI Tunnel Karsau-Minseln bekräftigt ihre Forderung nach einer 1000-Meter-Überdeckelung. Anwohner befürchten massive Einbußen in ihrer Lebensqualität, wie sich am Sonntag zeigte.

Zur Trassenbegehung strömten die Betroffenen und Interessierten in Scharen. Über die Kreisstraße kamen sie in großen und kleinen Gruppen aus Minseln anmarschiert, während sich vor dem Feuerwehrgerätehaus die Karsauer, aber auch viele Rheinfelder versammelten. BI-Sprecher Uwe Tittmann führte die Gruppe auf die Anhöhe am Karsauer Ortsrand mit Blick auf Minseln und die mit Pfählen abgesteckte Trassenführung.

Mit einem im Wind flatternden, rotweißen Band hatten die Helfer der BI die Mittelinie zwischen den vier abgesteckten Fahrspuren markiert. Als breite Bahn stellte sich die Autobahn dar, die sich über die Anhöhe zog, einen Geländeeinschnitt hinab wand und den Hang zum Karsau Sportplatz wieder hinaufführte.

Klaus Hunzinger, Vorsitzender des Musikvereins Minseln, wohnt im oberen Drittel von Minseln und befürchtet direkt im Lernpegel der Autobahn zu sitzen. „Bei geöffneten Fenstern versteht man jedes Wort vom Karsauer Festplatz“, erzählte Hunzinger. „Früher gab es da Tanzveranstaltungen, da konnte man am nächsten Morgen sagen, was gespielt wurde.“ Sein Bruder Stefan Hunzinger, der auch im Minselner Ortschaftsrat sitzt, teilte die Befürchtungen, da seine Wohnlage ähnlich ist. Er kritisierte die Zerschneidung der zwei historisch miteinander verbundenen Ortschaften, die nur 200 Meter auseinander liegen, und verweist auf die dem Unterdorf drohenden Lichtverschmutzung durch den Einschnitt im Letten. „Davon bin ich selbst weniger betroffen, weil ich zu weit weg wohne“, so der Ortschaftsrat, von der zusätzlichen Lärmbelastung seien aber alle betroffen. „Und im Jahr 2017 wissen wir alle, dass Lärm krank machen kann“, so Hunzinger.

„Man sieht, was für ein tiefer Einschnitt das wird“, stellte BI-Sprecher Klaus Weber fest. „Wir stehen hinter der Entscheidung, eine Autobahn zu bauen, aber hier in diesem Bereich nicht ohne Schutz von Landschaft, Tier und Mensch.“ Die bei der Kreisstraße eingeplante Grünbrücke von 72 auf 79 Metern erachtete Weber als „ein Einstieg und nicht der Weisheit letzten Schluss“ und wiederholte die Forderungen der BI auf eine Überdeckelung mit zwei Tunnel à 400 oder drei Tunnel à 300 Metern mit ergänzenden Galeriebauwerken.

„Wir wollen weiterhin den Deckel! Der Deckel muss drauf“, rief Weber und bekam großen Applaus der Zuhörer. „Sehr eindrücklich“, bezeichnete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die mit Hilfe von Ingenieuren angelegte Darstellung der Trassenführung. „Das macht deutlich, dass der Bau einer Autobahn in einer Vorgebirgslandschaft ein anderer als im flachen Land sein muss.“ Der OB betonte, dass die von der Stadt zur Verfügung gestellte Million für einen möglichst langen Tunnel gedacht sei und nicht für eine 80 Meter Grünbrücke. Eberhardt rief die Bürger auf, sich bis zum Ende der Einspruchsfrist am 9. Februar einzubringen. Tittmann sagte, dass Berechnungen von täglich 17 000 Fahrzeugen ausgingen. Zur Demonstration der Lärmbelastung ließ er über Lautsprecher den Verkehr schon einmal fließen.

„Ich bin damit nicht einverstanden“, sagte der Karsauer Günter Schmidt, der im Nebenerwerb Landwirt ist und dem zwischen Karsau und Minseln sowie am Karsauer Sportplatz Gelände gehört, welches für den Weiterbau gebraucht wird. Schmidt hatte bei der letzten Offenlage schon Einspruch erhoben und bis heute vom Amt keine Antwort erhalten. Durch die Autobahn befürchtet er mehr Lärm- und Luftverschmutzung sowie zusätzlichen Verkehr im Dorf. „Ich bin ein frustrierter Bürger. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Verwaltung“, meinte Schmidt. „Es muss ein Tunnel her zum Schutz von Mensch und Natur. Wenn man sieht, wie Geld teilweise verschleudert wird, dann versteht hier der Bürger das nicht mehr. Aber wie es so schön heißt: Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

