von Ralf H. Dorweiler

Das Inseli im Rhein zwischen beiden Rheinfelden bietet aktuell nur wenig Platz. Der Fluss ist relativ hoch und hat die möglichen Liegeflächen reduziert. Beim Abflusswert von fast 2000 Kubikmeter pro Sekunde, kann man ohnehin nur die Füße ins Wasser halten.

Das allerdings wurde am Mittwochabend bei heißen Temperaturen gemacht. Nach dem Gewitter von der Nacht auf Donnerstag und der deutlichen Abkühlung, waren am Fronleichnam keine so freimütigen Inseligäste mehr zu sehen.