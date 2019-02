von Ingrid Böhm-Jacob

Jeder Tag ohne Frost und Eis ist für Investor Rolf Brugger ein guter Tag. Der geschäftsführende Gesellschafter der Hochrhein Invest GmbH hat ein festes Auge auf den Baufortschritt in der Baugrube in der Kapuzinerstraße. Die Arbeiten für das siebengeschossige Wohn- und Geschäftshaus Hochrheincenter II sieht er „weitgehend planmäßig“ verlaufen. Mehr Zeit als vorgesehen habe aber die schwierige Verlegung der Starkstromanlagen und der Trafostation zum Hochrheincenter I erfordert, weil die Kabel mitten durch das Baugelände verlaufen sind.

Blick hinein zeigt die Dimension

Das 20-Millionen-Euro-Projekt ist Mitte 2018 gestartet, zuvor war eine von Gutachten begleitete Bauleitplanung erstellt und zur Regelung der Rechte ein städtebaulicher Vertrag geschlossen worden. Die Baugrube für die künftige Tiefgarage mit 115 öffentlichen und privaten Parkplätzen, die von der Basler-Straße aus befahren wird, zeigt die Dimension des Großprojekts, sie befindet sich in ständiger Veränderung. Der Zeitplan für den Rohbau ist straff.

Decke für das Untergeschoss entsteht

Im Spätherbst möchte Brugger durch alle Etagen durch sein. Im Augenblick entsteht bereits die Decke über dem ersten Untergeschoss, womit Parken und Keller schon Fortschritte machen. Am meisten fürchtet Brugger eine „absolute Kälteperiode“. Die bringe alles ins Wanken sagt er. Der für den Winter eingebaute Zeitpuffer sei schon durch die Kabelarbeiten aufgebraucht, heißt es.

Es gibt nur noch wenige Wohnungen

In den nächsten Monaten wird der Baufortschritt hinter dem Bauzaun für Passanten dann unübersehbar. Im Erdgeschoss und in der ersten Etage entstehen rund 2000 Quadratmeter Gewerbefläche für Geschäfts und Dienstleister. Neu zieht die Volksbank ein, und der Müller-Markt erweitert um 600 Quadratmeter. Darüber entstehen in Staffelbauweise an die 30 Wohnungen. Die Nachfrage nach Wohnen in zentraler Stadtlage ist groß. Wenige Wohnungen sind laut Brugger noch zu verkaufen.