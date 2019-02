von Petra Wunderle

„Unsere Gäste kommen von ringsumher. Vom Dinkelberg, aus der Stadt, dem Wiesental bis Kandern, und alles passt super“, freut sich Sven Kuhlmann, Chef der Nordschwöbler Teufelslochschradde, die seit 23 Jahren ununterbrochen die Scharaddeparty in der Gemeindehalle ausrichten. Und das stets mit einem neuen Thema.

Punker und Punker-Lady

„S´goht de Punk ab“, lautete die Devise bei der jüngsten Auflage. Getreu diesem Motto war nicht nur die Halle phantastisch dekoriert, viele der närrischen Gäste kamen auch in passendem Outfit als Punker und Punker-Lady. Coole Klamotten, bunte, ausgestellte Haare, Schminke und Nasenringe: Gastgeber – vor und hinter der Theke im Dauereinsatz – wie Publikum boten eine Menge Hingucker.

Organisatoren freuen sich

„Wenn man am Anfang der Organisation an das Motto denkt, ist es schwer, aber nach gemeinsamen Überlegungen fällt uns Schradde immer wieder was neues ein“, weiß Kuhlmann aus Erfahrung. Die Schraddeparty hat sich als Auftaktveranstaltung im höchsten Rheinfelder Ortsteil etabliert, die Party war wie gewohnt sehr gut besucht, die Gäste standen Schlange bis auf die Straße.

Guggenmusik satt in der Halle

Fünf Guggemusiken sorgten für Stimmung. Nachdem die Magdener Bierschnägge den Reigen der Live-Auftritte eröffnet hatten, zeigten bis nach Mitternacht die Rhy-Wehra-Schränzer aus Öflingen, die Dossenbacher Waieblätzer, d´Hotze-Hüüler Rickenbach und Chio Maico aus Wehr, dass auch sie ganz schön aut unterhalten können.

Zum Euro-Karneval nach Triest

Die Teufelslochschradde gestalten die Fasnacht im Dinkelbergdorf maßgeblich mit, sie sind verantwortlich für den Schnitzelbankverkauf, begleiten den Kinderfasnachtsumzug und sind beim Fasnachtsfeuer dabei. 44 Aktive und 20 Kinder zählt die einzige Nordschwabener Clique, die sich gerade auf ein ganz besonderes Ereignis freut. „Diese Woche geht’s von Donnerstag bis Sonntag mit dem Bus nach Norditalien. Wir besuchen den Euro-Karneval in Triest“, verrät Swen Kuhlmann.