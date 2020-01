von Petra Wunderle

Im Ortsteil haben sich im Laufe des vergangenen Jahres einige Mitglieder des SPD-Ortsvereins auf die Lauer gelegt. Ins Visier genommen hatten sie nicht neue Wähler, sondern Insekten. Diesen Tieren widmen die Sozialdemokraten vom Dinkelberg ihren Jahreskalender 2020.

Gemeine Wespe und Honigbienen

Die Fotografen sind Willi und Gritli Hundorf, Matthias Brugger, Eveline Klein, Gabi Kuder und Ralf Todenhagen – sie haben eine ansehnliche Anzahl von Insekten vor die Linse bekommen. Die gemeine Wespe schmückt das Januar-Kalenderblatt, auf einem Weg im Minseler Wald wurde der Lederlaufkäfer entdeckt, Marienkäfer als Larve, in Fraßstellung und flugbereit sind interessant dargestellt.

Der Kalender Den Kalender 2020 kann man über den Ortsverein beziehungsweise den stellvertretenden Vorsitzenden Wilhelm Hundorf beziehen. Kontakt unter der Telefonnummer 07623/56 87 oder per E-Mail (w.hundorf@t-online.de). Informationen im Internet (www.spd-minseln.de).

In verschiedenen Hausgärten in Eichsel und Minseln wurden Honigbienen auf ihrer Suche nach Nektar fotografiert, sehr deutlich kommt die Holzschnake auf wärmenden Kieselsteinen hervor.

Weniger Heuschrecken

Blauflügel-Prachtlibellen, blaugrüne Mosaikjungfern und blutrote Heidelibellen kann man in Feuchtgebieten des Dinkelbergs beobachten. Hummeln, Feldgrillen, Purpur-Fruchtwanzen, gemeine Feuerwanzen und grüne Blattwanzen, Trauerrosenkäfer, Himbeerkäfer und die Laubholz-Säbelschrecke sind auf dem Dinkelberg verbreitet anzutreffen. Dagegen ist der Bestand der Heuschrecke in der Region stark zurückgegangen und die Europäische Gottesanbeterin ist in der Roten Liste der Geradflügler eingruppiert.

Lobbyarbeit für Insekten

„Mit unserem Kalender wollen wir ein bisschen Lobbyarbeit für die Insekten leisten“, sagte Ortsvereinsvorsitzende Eveline Klein. Wenn man dem Heupferdchen in Großaufnahme in die Augen schaue, vielleicht dann den Rasenmäher, Laubsauger, Abflammgerät oder Giftspritze einfach stehen lasse, gebe man den Insekten eine Überlebenschance, damit es auch 2020 auf dem Dinkelberg kreucht und fleucht, summt und brummt, surrt und zirpt.