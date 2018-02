Rheinfelden Hertener Sportler schwelgen im neuen Wir-Gefühl

Rund 180 Besucher waren bei der großen Jahresfeier des SV Herten. Peter Weyel, alias Herr Hundertpfund, begeisterte mit seinem witzigen Comedy-Auftritt. Auch die erste und zweite Mannschaft des SV konnten mit einer Mini-Playback-Show und einem Fußballquiz überzeugen.

Der SV Herten setzt sich den Erfolg zum Ziel. Unter diesem Anspruch stand auch die Jahresfeier: „Heute richtig abfeiern“ und morgen durchstarten bis der Aufstieg der ersten und zweiten Mannschaft in trockenen Tüchern ist.“ Getreu diesem Motto erlebten die Mitglieder und Gäste eine witzige und temperamentvolle Jahresfeier. Geprägt war der stimmungsvolle Abend von Aufbruchstimmung des Vereins.

Zum Ausdruck kam das neue Wir-Gefühl bereits vor rund 180 Mitgliedern und Besucher in der Halle des St. Josefshauses am Samstagabend. Vorsitzender Stefan Weber freute sich, dass wieder eine Jahresfeier über die Bühne geht, nachdem dies im Vorjahr nicht der Fall war, weil sich nicht genügend Mitglieder fanden, um eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen und es terminliche Probleme mit der Fasnacht gab. Die Parole Webers, heute einmal zu feiern, weil dies auch zum Sport gehöre, kam an. Groß fiel sein Dank an alle aus, die sich für die Jahresfeier stark gemacht haben.

Die Begriffe „Feiern“ und „sportlicher Erfolg“ verband bei der Jahresfeier der sportliche Leiter Matthias Tröndle. Er versprach den Mitgliedern, dass man von Seiten des Vorstandes und der sportlich Verantwortlichen den Doppelaufstieg der ersten und zweiten Mannschaft anstrebe. Nach zuletzt schwierigen Zeiten sei es jetzt an der Zeit nach vorne zu blicken.

Zur Motivation der Spieler aber auch zur Freude der Besucher, darunter zahlreiche Sponsoren, würzte der SV das Programm mit Witz und Klamauk. Dafür sorgte vor allem der Zauberer, Jongleur und Entertainer Peter Weyel, alias Herr Hundertpfund, der hochkarätig, grotesk und bizarr eine Comedy-Artist-Show auf die Bühne zauberte. Für das „sportliche Salz in der Suppe“ waren darüber hinaus die erste und zweite Mannschaft zuständig. Sie begeisterten mit einer grandiosen Mini-Playback-Show und einem Fußballquiz. Als gegen Ende des eindrucksvollen Programm dann auch noch wertvolle Preise bei einer kollektiven Bingo-Party winkten, war jedem klar, im SV Herten wird „nach neuen hochmotivierenden Regeln“ gespielt.

Dass mit einer guten bis hervorragenden Stimmung bei der Jahresfeier zu rechnen gewesen ist, konnte man bereits im Vorfeld der Veranstaltung in der Halle des St. Josefshauses erahnen, denn der Witz und die Spielfreude einiger Spieler aus ersten und zweiten Mannschaft war bekannt. Schon vor Beginn des Programms sagten Gäste:„Wenn die mal durchstarten, dann ist was los.“ Kaum gesagt, erschien bei der Mini Playback Show schon der „Entertainer“ Remo Laisa auf der Bühne und moderierte ein Spektakel, das von „Gassenhauern“ wie „Anton aus Tirol“ oder „Das ist Wahnsinn“ alles im Repertoire hatte. Für zahlreiche musikalische Höhepunkte sorgte auch die Formation „Lanz and the Mc Cormicks“ mit Songs aus den 60er und 70er Jahren.

