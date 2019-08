von Heinz Vollmar

Die Fasnachtskampagne 2018/2019 war für die im Jahr 1958 offiziell gegründete Fasnacht in Herten und der damit verbundenen Gründung des Narrennests ein weiterer erfolgreicher Meilenstein in der langjährigen Narrenchronik. Bei der Mitgliederversammlung, die am Samstag zu ungewohnter Zeit um 17 Uhr im Gymnastikraum der Scheffelhalle begann, war die Fasnachtsfreude unter den zahlreich erschienenen Cliquen allgegenwärtig.

Rückblick auf eine gute Saison

Neuen Schwung in die Hertener Narretei brachte die im vergangenen Jahr neu gekürte Narrenvögtin Nadine Weber-Merkt mit ihrem Team. Sie hält die Hertener „Narrenzügel“ fest in Händen und sorgt mit neuen, erfrischenden Ideen und großem Elan dafür, dass das Narrenschiff sicher in die Zukunft gelenkt wird. Besonders deutlich wurde dies auch in ihrem Bericht.

Als vollauf gelungen bezeichnete sie bereits den Fasnachtsauftakt am 11.11. der am Hertener Lindenbrunnen unter dem Motto „Egal wer schnört oder schriibt, Fasnacht isch die schönsti Ziit“ auf die fünfte Jahreszeit einschwor. Besondere Dankesworte richtete sie in diesem Zusammenhang an den neuen Zeremonienmeister Jakob Kuhn, der sich auch für den Brauchtumsabend vieles vorgenommen und gemeinsam mit seinem Team ein herausragendes Programm inszeniert hatte.

Im weiteren Verlauf ihres Berichtes ging die Narrenvögtin auf die Schlüsselübergabe durch die Hertener Ortsvorsteherin am Schmutzige Dunnschtig ein. Darüber hinaus skizzierte sie die übrigen Fasnachtsveranstaltungen in Herten sowie die Teilnahme am großen Fasnachtsumzug in Rheinfelden.

Finanzamt will Nachzahlung

Für einen Wermutstropfen sorgte der Bericht von Kassiererin Yvonne Iannettone. Sie verwies auf eine Nachzahlung an das Finanzamt, die zwar zu verschmerzen sei, aber dennoch einen Einschnitt in die Narrennest-Finanzen bedeute. In diesem Zusammenhang wolle man sich nun auch gemeinsam mit dem Narrenrat um die Gründung eines Fördervereins kümmern, so auch Narrenvögtin Nadine Weber-Merkt. Abschließend bemerkte sie, dass man die Narrennest-Finanzen sehr akribisch mit einem Steuerberater im Hinblick auf steuerliche Verpflichtungen geprüft habe, um allen gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

Worte des Dankes richtete der Rheinfelder Oberzunftmeister Michael Birlin an das Narrennest Herten für die gute Zusammenarbeit mit der Zunftleitung. Voll des Lobes zeigte er sich in Bezug auf den prämierten Fasnachtswagen des Musikvereins Herten, der aus Anlass des 125-jährigen Bestehens den ersten Platz belegte. Weitere Dankesworte gab es vom stellvertretende Ortsvorsteher Matthias Reiske. Mit einem dreifachen „Narri Narrei- am Grabbestei“ feierte das Narrennest Herten im Anschluss ein zünftiges Grillfest am Vereinsheim des Sportvereins Herten.