von Heinz Vollmar

Was geschieht mit der Postagentur in der Bahnhofstraße 31 in Herten? Diese Frage stellt sich, nachdem bekannt wurde, dass das Mietverhältnis zwischen der Pächterin der Postagentur und dem Eigentümer der Immobilie bereits im April zum 31. Oktober dieses Jahres gekündigt wurde.

Grazyna Pawlowski hört auf

Wie Grazyna Pawlowski, die bisherige Pächterin, auf Nachfrage bestätigte, geht sie nach Schließung der Agentur in der Bahnhofstraße in den Ruhestand. Was danach aus der Postagentur wird, kann sie nicht sagen. Der Eigentümer der Immobilie an der Bahnhofstraße erklärte, er habe Kontakt zu der zuständigen Vertriebsmanagerin der Deutschen Post aufgenommen, die auch für Herten zuständig ist. Nachdem er bereits im April das Kündigungsschreiben erhalten habe, sei dieser Kontakt erst sehr spät zustande gekommen. Nachdem dies schließlich geglückt sei, habe sich jedoch auch die Vertriebsmanagerin der Deutschen Post über das weitere Prozedere bedeckt gehalten. Auf Nachfrage erklärte ein Pressesprecher am Dienstag: „Wir werden im Orsteil Herten auf jeden Fall weiterhin eine Filiale betreiben.“ Man stehe in Verhandlungen mit einem Interessenten.

Laut des Eigentümers sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten, schon in zwei Wochen soll ein neuer Vertrag für eine Postagentur an einem anderen Ort im Zentrum von Herten abgeschlossen werden, hatte er über Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller erfahren. Wo und mit wem dieser Vertrag geschlossen wird, vermochte sie nicht zu sagen.

Kurze Wege bisher ideal

Dem bisherigen Verpächter geht es darum, den Bürgern kurze Wege bei der Erledigung ihrer Postgeschäfte zu ermöglichen. Dies sei bisher ideal gewesen, weil neben der Postagentur auch die Sparkasse und unmittelbar daneben ein Einkaufsmarkt untergebracht sind. Außerdem sei in der Postagentur bisher auch die Annahmestelle für eine Textilreinigung untergebrach, so der Verpächter.

Ob die Post weiterhin neben der Sparkasse liegen wird, ist ungewiss.

Er befürchtet nun, dass all' dies nicht mehr gewährleistet sein könnte, wenn die Agentur nun an einem anderen Ort in Herten ihr neues Domizil aufschlägt. Außerdem befürchtet er, dass auch die An-und Abfahrt der Postlastwagen sowie die Parkmöglichkeiten für die Lastkraftwagen gar nicht mehr oder viel schlechter geregelt sein könnten. In diesem Zusammenhang erinnerte er an lang anhaltende Diskussionen im Ortschaftsrat Herten, die sich in der Vergangenheit um die Zulieferfahrzeuge für den Einkaufsmarkt an der Hauptstraße in Herten rankten. Er verstehe daher nicht, dass sich die Verwaltung nicht intensiver und vor allem öffentlichkeitswirksamer um die Standortfrage einer Postagentur kümmert, ungeachtet aller rechtlichen Möglichkeiten. Dies sei schließlich im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, so der Eigentümer weiter.

OB und Wirtschaftsförderer sind informiert

Mittlerweile hat nach Auskunft des Verpächters auch der Wirtschaftsförderer von der geplanten Verlagerung der Hertener Postagentur Kenntnis. Außerdem soll auch der Oberbürgermeister über die Sachlage informiert werden. Ob die Stadt jedoch die rechtlichen Möglichkeiten hat, eine Verlagerung der Postagentur zu verhindern, dürfte fraglich sein.

Hartmann-Müller sagte auf Nachfrage, dass sie gegenüber der Vertriebsmanagerin der Post mehrfach betont habe, dass es ihr wichtig sei, dass in Herten nach wie vor eine Postagentur existiert, und das möglichst im Dorfzentrum. Auch dies habe sie gegenüber der Post-Vertreterin mehrfach gesagt, und auch die Frage aufgeworfen, ob man darüber hinaus nach Lösungen am bisherigen Agenturstandort suchen könne, erklärt Hartmann-Müller abschließend.

