Herr Pabst, wie unterstützen Sie Auszubildende in Togo?

Die jungen Männer erhalten 25 Euro pro Monat, das reicht knapp für ihren Lebensunterhalt. Die Zimmermiete, das Schulgeld und die Gebühren für Examen werden ebenfalls bezahlt. Wichtig ist auch die medizinische Betreuung, zum Beispiel Vorsorge gegen Malariaerkrankung. Ich habe vier Europaletten gepackt, in denen Werkzeuge für die verschiedenen Ausbildungsberufe der Azubis sind. So auch vier Nähmaschinen mit Fußtreter, drei gebrauchte Laptops und andere wertvolle Geräte, nicht zuletzt Arbeitskleidung und Schuhe. Durch diese Sachleistungen soll es den Menschen möglich gemacht werden, im eigenen Land eine Existenz aufzubauen. Mein Anliegen ist es, Wirtschaftsflüchtlinge zu verhindern. Von den Lehrlingen die in 40 Jahren von uns unterstützt wurden, ist meines Wissens noch keiner nach Deutschland gekommen. Alle konnten ihren Lebensunterhalt vor Ort bestreiten.

Wie können Sie sicher sein, dass die Werkzeuge Ihre Lehrlinge erreichen?

Trotz schlechten Wetters – es regnet jetzt in Togo – werde ich wieder hinunter fliegen und das Verteilen der Hilfsgüter selbst überwachen. Als Beiladung in einem Container kommen die Sachen in der kommenden Woche aus dem Seehafen in Lomé. Dann werde ich sie dort selbst abholen können. Im September sind sieben Lehrlinge mit ihrer Ausbildung fertig. Die Abschlussfeier ist für mich immer ein Tag der Freude. Sieben Lehrlinge sind noch in Ausbildung, drei Gymnasiasten machen im August Abitur. Auch die drei letzten Uniabsolventen sind grad in den Prüfungen.

Können Sie auf die Wünsche der Bevölkerung eingehen?

Die Lebenshaltung in Togo wird immer schwieriger, es gäbe viele Wünsche zu erfüllen. Aber ich sage immer, es kommt der Henry Pabst und nicht der Weihnachtsmann. Auf einer der Europaletten ist auch eine Bronzeglocke für ein Priesterseminar in Zentraltogo.

Sie wurden in Deutschland bekannt durch das Vermitteln von Bischofsstäben, die in deutsch-afrikanischer Gemeinschaftsproduktion Bischöfe erfreuen. Jüngst wurden zwei fertiggestellt. Wie kam es zu den Aufträgen?

Daran ist auch die Zeitung beteiligt. Nach dem Artikel vom vergangenen Jahr über den Stab für das Fridolinsmünster in Bad Säckingen fanden Mitarbeiter der Erzdiözese Freiburg eine Krümme eines Bischofstabs im Archiv, bei der eine Ähnlichkeit mit den beschriebenen Stäben bestand. Nach Recherchen stellte sich heraus, dass ich diese Krümme vor 22 Jahren meiner Heimatdiözese geschenkt habe. Damals war ich für die Katholische Bischofskonferenz als Koordinator für das kirchliche Gesundheitswesen in Togo tätig. Das Erzbistum Freiburg finanzierte mit dem Land Baden-Württemberg einen neuen Toyota mit Allradantrieb. Aus Dankbarkeit fertigte ich mit meinem Bronzegießer die Krümme für Freiburg an, mit einer Darstellung der Gottesmutter Maria und dem Wappen des Erzbistums. Es freut mich besonders, dass dieser Stab nach so langer Zeit dort endlich in den Dienst genommen werden kann.

Es war kein fertiger Bischofsstab?

Nein, es war nur die Krümme und das Endstück. Drechselmeisterin Karin Langendorf aus Nollingen hat einen Stab angefertigt, im St. Josefshaus Herten wurden die Gewinde hergestellt.

Wie erklären Sie sich den Erfolg dieser Bischofsstäbe?

Unser Papst Franziskus predigt und lebt die Einfachheit und Armut. Da passen die opulenten Bischofsstäbe aus Edelmetallen nicht mehr. Diese aus Messingabfällen, aus Schrott recycelten, in regionaler Handarbeit in Burkina Faso hergestellten Produkte passen recht gut in unsere Zeit. Sie können auch zeigen, dass in Afrika hochwertige Kunst hergestellt werden kann. Für mich auch eine schöne Brückenfunktion zwischen Afrika und Europa. Der zweite Stab wurde für Bamberg hergestellt, die Krümme ist eine einfache Schnecke mit Hundekopf, dem romanischen dortigen Kaiserdom angepasst. In Deutschland sind in acht Bistümern und einigen Abteien solche Hirtenstäbe in Gebrauch.

Wie finanzieren Sie die Projekte?

Durch Geldspenden. Allerdings wird auch das schwieriger, da ich selbst älter werde und weil viele meiner Freunde und Wohltäter bereits verstorben sind. Andere sind in Senioren– und Pflegeheimen, und es ist für sie nicht mehr möglich, sich in der Entwicklungsarbeit einzubringen. So lange ich aber die Kraft und die Mittel habe, werde ich diese Aufgabe gerne wahrnehmen.

Fragen: Danielle Hirschberger

Spenden werden von der Missionsprokura der Benediktinerabtei Münsterschwarzach verwaltet. IBAN DE 51 7509 0300 0003 0150 33, Projekt 6005 Togohilfe/Henry Pabst.

Zur Person Henry Pabst, ist 1947 in Herten geboren und dort aufgewachsen als Sohn des Schmiedemeisters Hermann Pabst. Henry arbeitete als Krankenpfleger in der Entwicklungshilfe in Togo und lebt jetzt in Würzburg.

