Rheinfelden Helmut Vetters Gemälde erinnern an Marc Chagall

In der Sparkasse Rheinfelden sind bis 7. Februar die farbenfrohen Bilder des verstorbenen Künstlers aus Eichsel zu sehen.

Ein windschiefes Haus, ein Frauenkopf mit übergroßen schwarzen Augen, in der Hand eine kleine Blume, ein markantes Christus-Porträt, Stillleben mit Obst oder Gefäßen, Blumenbilder: Eindrucksvolle Pastellmalereien von Helmut Vetter – mal kubistisch in Picasso Manier, dann wieder mehr expressionistisch im Stil eines Jawlenski – sind derzeit in der Sparkasse Rheinfelden zu sehen.

Da es im Rheinfelder Krankenhaus noch Krankenzimmer gibt, an deren Wänden keinerlei Bilder hängen, soll mit dieser Ausstellung eine Möglichkeit geschaffen werden, „die Krankenzimmer für die Kranken schöner zu machen“, wie es Professor Hans Rudolf Henche, Vorsitzender des Fördervereins Kreiskrankenhaus Rheinfelden, bei der Eröffnung ausdrückte. „Wir bitten Künsterinnen und Künstler aus Rheinfelden, Dauerleihgaben an das Kreiskrankenhaus zu machen, damit ein oder zwei Bilder diese Krankenzimmer schmücken“, sagte Henche.

Heike Vetter, die Witwe des 2009 verstorbenen Eichsler Malers, stellte aus dem großen Schatz an Werken etliche für die Sparkassen-Ausstellung zur Verfügung und unterstützt die Idee mit großem Engagement. Peter Hirtle stiftete die Rahmen der Gemälde, so dass eine exzellent präsentierte Werkschau für die 14-tägige Ausstellung möglich wurde.

Der große Besucherandrang bestätigte die Mitglieder des Fördervereins – 600 Mitglieder zählt der Verein – und Professor Henche in ihrem Ansinnen. „Vetters Bilder erinnern auch an Chagall. Aus seiner Serie Jesusköpfe sehen wir ein Werk mit traurig mildem Blick“, führte er in seiner ausführlichen Laudatio auf den verstorbenen Grafiker und Maler aus, der sich nach vielen Auslandsjahren in Argentinien, Wien und Spanien in Eichsel niederließ, weil seine Mutter in Dornach lebte.

„Die Farbe ist für mich das Wichtigste. Aus der Farbe wächst die Form. Das Bild wächst im Kopf“, zitierte Henche den Künstler, aus dessen umfangreichem Werk vor allem Exponate aus den Neunzigern und 2000er Jahren in der Sparkasse zu sehen sind. Blickfänge sind die Porträts, die vor allem Frauen mit farbenfrohen Blumen darstellen. Dass auch bunte Häuser gezeigt werden, verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass Vetter auch Architekt von Beruf war.

„Es hat uns sehr gefreut, dass Heike Vetter uns die Bilder gab und dass wir auf diese Weise etwas für das Krankenhaus und seine Patienten tun können“, sagte Sparkassenvorsitzender Klaus Schäuble, der Vorstandsmitglied im Förderverein Kreiskrankenhaus Rheinfelden ist. „Mit den farbenfrohen Bildern kommt spanisches Flair und Farbe in das Haus. Es stimuliert die heilenden Kräfte und hebt die Stimmung von Patienten, Schwestern, Pflegern und Ärzten“, sagte Udo Schwehr, Chefarzt der Inneren Medizin im Rheinfelder Krankenhaus.

Die Ausstellung ist bis zum 7. Februar in der Sparkasse Rheinfelden sehen.