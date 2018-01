Rheinfelden Hallenbad soll künftig im Sommer schließen

Um Kosten zu sparen, überlegt die Stadtverwaltung, den Schwimmunterricht während der Sommermonate ins Freibad zu verlegen.

Viele Fragen zu Energieeinsparung und Klimaschutz stellten sich in den Fraktionen in der Diskussion des Energieberichts. Dabei drehten sich zentrale Überlegungen um die Zukunft von Hallenbad und Freibad. Heiner Lohmann (die Grünen) hat das Thema Neukonzeption als sinnvollere Lösung statt ständiger Sanierung in den Raum gestellt.

Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stellt sich die weitere Entwicklung als komplexer Prozess dar. Nach den aktuellen Erfahrungen könne es sein, dass beim Hallenbad „ganz schnell erhöhter Instandsetzungsbedarf“ entstehe. Das Bad von 1957 gilt längst als Problemfall.

Eberhardt erklärte im Ausschuss aber auch mit Blick auf Erwartungen in den Fraktionen nach einem großen Wurf Ganzjahresbad: „Ich mache kein Harakiri.“ Wenn es zu einem Großprojekt kommen sollte, dann nur in Etappen. Da könne es sein, dass erst das Hallenbad an der Reihe sei. Alle Schritte wird der OB mit dem Regierungspräsidium abklären.

Oberstes Gebot bleibe, „die Finanzen im Auge zu behalten“. Auch wenn aktuell Kapital günstig zu beschaffen ist, wolle das RP wissen, wie die Stadt Kredite noch in 20 Jahren bediene. Deshalb könne man „nicht mit hochtrabenden Plänen kommen“. Es müssen machbare Lösungen sein. Bevor der Gemeinderat sich an das Gesamtthema mache, möchte der OB Fakten in der Hand haben: „Mit Halbgarem gehe ich nicht in den Gemeinderat.“ Lohmann erklärte es für „verrückt“, hohe Sanierungskosten für zwei Bäder zu erzeugen, „weil das RP eine erzkonservative Haltung einnimmt“ und Knüppel zwischen die Beine werfe.

Grundsätzlich wird in der Verwaltung darüber nachgedacht, im Sommer das Hallenbad zum Kostensparen zu schließen und Schwimmunterricht ins Freibad zu verlagern.