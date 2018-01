vor 2 Stunden Horatio Gollin Rheinfelden Hallenbad bleibt am Mittwoch geschlossen

Das städtische Hallenbad bleibt am morgigen Mittwoch, 24. Januar, geschlossen. Der Grund: Pumpen in der Hebeanlage müssen ausgetauscht werden. Auch im Februar soll das Bad an mehreren Tagen geschlossen bleiben.