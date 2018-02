Rheinfelden Halbe Million Fahrgäste nutzen Rheinfelder Linien

Der Gemeinderat sieht den Nahverkehr vor Ort auf einem vieklversperchenden Kurs. Südbaden Bus legt Zahlen vor. SPD-Fraktion sieht Lücke und fordert Bürgerbus

Rheinfelden – Der Gemeinderat sieht den öffentlichen Nahverkehr vor Ort auf einen vielversprechenden Kurs. 478 000 Fahrgäste zählte 2017 der Betreiber Südbadenbus. Alle Fraktionen stehen hinter der Linie 7307, für die die Stadt 180 000 Euro zahlt, als wichtiges Angebot über den Dinkelberg mit täglich etwa rund 160 Personen. Weniger überzeugt sind sie vom Wert des Rufbuses am Wochenende. Er wird wenig genutzt, kostet die Stadt aber pro Fahrt 24 Euro. Die SPD-Fraktion fordert weiter nachdrücklich einen Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern, um eine Lücke im Netz zu schließen.

Die Verwaltung hat schon bei der Diskussion über den öffentlichen Personennahverkehr im Hauptausschuss klar gemacht, dass das Thema Bürgerbus keine Priorität hat. Die Zahl der Haltestellen im Stadtgebiet gilt als dicht, fast überall liegt die Entfernung unter 500 Metern. Ein weiteres Beförderungsangebot wird eine unerwünschte Konkurrenz betrachtet. Dies sieht die SPD-Fraktion aber anders.

Sinnvolle Ergänzung

Eveline Klein brachte zahlreiche Argumente in der Sitzung am Donnerstag zur Sprache. Sie beantragte, das Thema ernsthaft zu verfolgen und nicht abzuhaken. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, soll ein Referent der Nahverkehrsgesellschaft sprechen, eine Bedarfserhebung erfolgen und ein Arbeitskreis Konzepte entwickeln, die sich in einem Probelauf testen lassen. Dass ausreichend Haltestellen für den Stadtbusverkehr im Umkreis eines 500 Meter-Radius bestehen sei der Fraktion zu wenig, betonte sie. Die SPD sieht keinen Grund anzunehmen, dass ein Bürgermobil oder Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern eine Konkurrenz zum ÖPNV darstellt, vielmehr wird eine sinnvolle Ergänzung darin gesehen.

Private Fahrten bündeln

Viele Busse seien nicht behindertengerecht, heißt es, das Umsteigen auf verschiedene Linien dadurch schwierig. Für den Bürgerbus spreche auch, dass sich private Fahrten bündeln lassen, vor allem aber stelle er einen Schritt zu gesellschaftlicher Teilhabe dar. Als Beispiel für ein funktionierendes Angebot wird Bad Zavelstein genannt, wo bereits ein Pool mit 25 Fahrern bestehe. „Jedes Projekt im Land ist anders“, betonte Klein auf 17 funktionierende Konzepte weisend. Die SPD rechnet für den Betrieb mit einer zweijährigen Anlaufzeit.

OB Eberhardt wird das Thema nochmals auf den Prüfstand stellen, um zu sehen, wie sich Parallelverkehre auswirken. Die anderen Fraktionen halten Distanz zum Bürgerbus. Für Karin Reichert-Moser (FWV) besteht bei einem gut ausgebauten ÖPNV-Netz kein Bedarf, gegen Prüfen spreche aber nichts, erklärte sie. Die Grünen, so Anette Lohmann, sind nicht gegen einen Bürgerbus, plädieren aber dafür, auch andere ehrenamtliche Fahrdienste zu prüfen. Für die CDU erklärte Fraktionschef Paul Renz, der ÖPNV reiche und ein Bürgerbus gehe zu Lasten der Linien.

Teuerer Rufbus

Als Nachtverbindung am Wochenende von der Stadt in die Ortsteile wurde der Rufbus eingeführt. Er erfüllt aber nicht die Erwartungen. 2017 nutzten das Angebot nur 540 Fahrgäste, durchschnittlich sind dies fünf pro Abend. Die Stadt kostet der Auftrag an das Taxiunternehmen 15 000 Euro, was einem Zuschuss pro Fahrt von etwa 24 Euro entspricht. Das ist zu teuer, heißt es in allen Fraktionen. Dennoch wurde zugestimmt, den Vertrag mit der Südbadenbus bis Jahresende zu verlängern. In der Zeit bis dahin soll die Werbetrommel gerührt werden, auch für die von der dualen Hochschule entwickelte App. Auch wird genau angeschaut, wer im Rufbus fährt, ursprünglich war die Zielgruppe Jugendliche, damit sie aus der Stadt noch spätabends in ihre Ortsteile kommen. In einem Jahr soll dann entschieden werden, ob der Rufbus bleibt.

Grenzüberschreitende Linie

Der kleine Stadtbus, der grenzüberschreitend zwischen beiden Rheinfelden über die alte Rheinbrücke zu wichtigen Stationen verkehrt, hat sich nach Erfahrung von Hans-Peter Seibold (Südbadenbus) etabliert. Früher lag der Anteil der Schweizer Mitfahrer über 50 Prozent, inzwischen habe sich das Verhältnis umgedreht. Außerdem verzeichnet die Busgesellschaft auf der Nord-Süd-Achse einen Zuwachs um sechs Prozent Fahrgäste.