von Heinz Vollmar

Der Ortsteil Herten macht seinem Ruf als Weindorf alle Ehre. Dazu trägt die IG Weinbau mit ihren prämierten Weinen bei und das jährliche Weindörfle des Radsportvereins Herten, das seit sechs Jahren Weinfreunde aus der Region anlockt. Bei der zweitägigen Veranstaltung werden auch Weine aus Weingütern der Region sowie aus anderen Anbaugebieten ausgeschenkt.

Sechs Weinhändler dabei

Groß war der Andrang daher auch am Wochenende. Sechs Weinhändler gaben sich ein Stelldichein und brachten ihre Produkte und Ausbaumethoden dem interessierten Publikum näher. Zu den Hertener Weinen gesellten sich Weine aus Baden und Württemberg. Im Vordergrund standen neben badischen Weingütern aus Efringen-Kirchen, aus Hügelheim und Nollingen auch die Hertener Steinackerweine. Hinzu kamen Weine eines Weinguts aus Bahlingen sowie ein Stand, an dem eine Vielzahl von württembergischen Weinen zum Ausschank gelangten.

Viele suchen etwas für den Keller

Die Weinfreunde nutzten dazu hauptsächlich die vom Radsportverein ausgegebenen Degustations- oder Probierkarten, die es ermöglichten, an jedem Weinstand die Tropfen von süß bis trocken oder halbtrocken und in verschiedenen Qualitätsstufen zu genießen. Viele nutzten den Rundgang durch die Weinhütten aber auch, um ihren Wein für den Abend oder für die Kellerlagerung ausfindig zu machen. War dies geschafft, dann wechselten die Besucher spontan von Probiergläsern auf die entsprechenden Flaschen, um gemeinsam mit ihren Freunden der Auswahl ihrer Lieblingsweine zu frönen. Neben den Weinen überzeugte der Radsportverein mit seinem Speisenangebot mit Spezialitäten.

Veranstaltung garniert mit Musik

Zu den musikalischen „Köstlichkeiten“ zählten die Formation „Cocktail The Entertaining Corp“ am Freitagabend sowie der Alleinunterhalter „Mike Janipka“ am Samstagabend. Vollauf zufrieden mit dem Publikumszuspruch an beiden Tagen zeigte sich der Vorsitzende des Radsportvereins, Martin Schmähling. Er sagte, dass das Weindörfle, das vom Förderverein Hallenradsport Herten veranstaltet wurde, vor allem der Förderung des Radsports im Verein dient.