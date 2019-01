von Heinz Vollmar

So war die Hans-Thoma-Halle am Samstag denn auch bis auf den letzten Platz gefüllt, Guggenmusik-Fans aus nah und fern feierten bis in den frühen Morgen. Entsprechend erfreut zeigte sich daher auch Guggis-Chef Alexander Schwarzenberger, der die große Schar der Besucher zum siebten Mal begrüßte, während die Schrägtöner der Saustallfeger aus Lienheim die Halle zum ersten Mal in einen Hexenkessel verwandelten.

Die vielen Besucher, die teilweise im Häs erschienen, tanzten oder verweilten an den zahlreichen Bars. Neben den Saustallfegern aus Lienheim traten im Stundentakt außerdem die Pfuus-Bagge aus Eichsel, die Halli-Galli aus Steinen sowie die Rheinfelder Schluchturmgeischter auf. Für einen zünftigen Disco-Sound sorgte DJ Masco.