Rheinfelden Güggelfest: Knusprig macht Laune

Das Güggelfest der Freiwilligen Feuerwehr ist traditionell gut besucht.

Rheinfelden – Güggeli mit Rockmusik – die Traditionsveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden war ein toller Erfolg. In der Hardtstraße war das Gerätehaus am vergangenen Wochenende ein beliebtes Ziel für Fußgänger, Velo- und Autofahrer. Ganze Familien, ja alle Generationen fühlten sich wohl.

Das „Güggelfest“ hätte auf das erste Juni Wochenende nicht besser platziert werden können. Enrico Leipzig, Abteilungskommandant der Abteilung Rheinfelden: „Normalerweise feiern wir am Wochenende nach dem Vatertag, da aber der Termin auf den Muttertag gefallen wäre, entschieden wir uns für Anfang Juni. Dass zeitgleich das Cityfest stattfand, war Zufall, wir hatten aber dadurch keine Einbußen, die Besucher halten uns die Treue.“

Einzig die Musiknacht am Freitag war bei dieser Güggelfestauflage nicht so gut besucht wie gewohnt. „Das Konzert der AC/DC Cover Band in kleiner Besetzung war nicht ausverkauft, wir hatten dieses Mal nur halb voll. 2019 spielen sie wieder in voller Besetzung, der genaue Güggel-Fest-Termin steht aber noch nicht fest“, erläuterte Enrico Leipzig im Gespräch mit dieser Zeitung.

Aktive Feuerwehrmänner und Frauen, die Altersmannschaft, Familienmitglieder, Partner und Freunde kümmerten sich drei Tage aufmerksam um das Wohl der Gäste Sie erwiesen sich vor und hinter der Theke, am Bierbrunnen und in der Kaffeestube als versierte Grillmeister, Bierzapfer, Bediener und Geschirrspüler. Der Nachwuchs war als Tischabräumer eifrig unterwegs und Großeltern backten gerne Kuchen und Torten für die große Kuchentheke.

„70 Personen sind pro Tag im Einsatz und da freuen wir uns über alle Helfer“, ist Leipzig stolz über das Engagement der großen Feuerwehrfamilie. Knusprig gegrillte Güggel mundeten neben Currywurst, Steak und Pommes samt einem frisch gezapften Bier oder einem feinen Tropfen aus dem Markgräflerland vorzüglich, und so war es nicht verwunderlich, dass am Sonntag, kurz nach 13 Uhr alle knusprigen Flattermänner ausverkauft waren. Das Güggelfest war am Samstag und am Sonntag magischer Anziehungspunkt auch für all jene – auch aus den Ortsteilen – für die Gemeinschaft was zählt. Die Musikvereine aus Dossenbach und Karsau sorgten für musikalische Überraschungen, die ganz jungen Gäste kamen in der Spielstraße voll auf ihre Kosten.

Einziger Wermutstropfen: „Für die Drehleiter hat’s nicht mehr gereicht, die kommt erst am heutigen Montag nach Rheinfelden zurück, sie musste wegen einem Defekt in Ulm repariert werden. Und die Feuerwehrkameraden aus der benachbarten Schweiz konnten wegen einer Alarmbereitschaft nicht einspringen“, so Enrico Leipzig.