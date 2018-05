Rheinfelden Güggel von bester Qualität

Das Güggelfest der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Rheinfelden findet von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni, statt. Ein Interview mit Enrico Leipzig.

Herr Leipzig, das wievielte Güggelfest veranstaltet die Abteilung eigentlich schon?

Leipzig: Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste es das 23. Güggelfest sein. Ja, so ist es. Das 23. Wir sind also schon längst richtig volljährig! (lacht)

Haben sie schon mit den Vorbereitungen angefangen?

Ja, gerade im Moment. Wir machen bis Freitag jeden Tag ein bisschen. Die Vorbereitungen finden ja alle in der Freizeit neben Arbeit und Feuerwehrdienst statt. Jetzt bereiten wir alles vor für das Rockkonzert am Freitag mit den „Gentlemen of Rock“. Ganz wichtig für unsere Gäste zu wissen: Am Freitag gibt es noch keine Güggel, nur Steaks im Brötchen. Für die Güggel muss man am Samstag ab 12 Uhr kommen. Oder am Sonntag ab 11 Uhr. Oder einfach an beiden Tagen.

Gibt es denn genügend Güggel? Wie viele habt ihr eingekauft?

Über die Anzahl schweigen wir, aber wir hoffen, dass es genügend sind. Die Güggel werden ganz frisch für das Fest geschlachtet und haben beste Qualität. Ich finde, man schmeckt das auch. Am Sonntagnachmittag sind wir meist ausverkauft. Man muss sich also ranhalten.

Wie kommt es, dass sie das Fest parallel zum direkt nebenan stattfindenden Cityfest feiern?

Das ist purer Zufall. Normalerweise machen wir das Güggelfest immer am Wochenende nach Vatertag, aber da lag in diesem Jahr der Muttertag. Und am Muttertag machen wir kein Fest, damit die Frauen nicht auf ihre Männer verzichten müssen.

Davor war es noch zu früh, also konnten wir nur diesen Termin nehmen. Wir sehen das Cityfest auch nicht nicht als Konkurrenz, sondern als belebend. Es sollte irgendwo Hand in Hand laufen.

Dann kann man sich das Cityfest ja von der Hardtstraße aus mit der Drehleiter von oben ansehen...

Sie spielen auf den Sonntag an. Da unterstützt uns ja die Jugend der Abteilung Warmbach mit einer Spielstraße für die Kinder. Ob es in diesem Jahr klappen wird mit der Drehleiter, ist noch nicht klar.

Die ist defekt und befindet sich gerade im Werk in Ulm. Wir wissen noch nicht sicher, ob sie am Freitag schon wieder in Rheinfelden da ist. Aber es wird auf jeden Fall Rundfahrten mit anderen Feuerwehrfahrzeugen geben.

Zur Person Enrico Leipzig ist 44 Jahre alt. Der Gerätewart der Feuerwehr ist Abteilungskommandant der Abteilung Rheinfelden.