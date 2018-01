Rheinfelden Grundmättler Buure feiern 44. Geburtstag mit ganz viel Gaudi

Was für ein Fest! Mit einem Empfang und einer Party haben die Grundmättler Buure aus Herten zünftig ihr 44-jähriges Bestehen gefeiert.

An ihrem 44. Geburtstag dankten die Grundmättler Buure aus Herten zahlreichen Wegbegleitern, besonders den Gründungsmitgliedern Edgar Hängi, Brigitte und Karlheinz Hortopan, Christel und Richard Fischer sowie Hans-Peter Mauri.

Der ehemalige Vorsitzende Swen Jüllich wurde zum Ehrenaltbuur ernannt. Auch die Buure selbst wurden vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) geehrt.

Der Erlös der verkauften Jubiläumshefte geht an die DKMS, im Andenken an den an Weihnachten verstorbenen Gründer Rolf Kiefer.

Nach dem Empfang fand am Abend in der Scheffelhalle unter dem Motto „Uff de Alm do gid’s kei Sünd“ die eigentliche Geburtstagsparty statt. Mit großem Engagement und viel Liebe zum Detail hatten die Buure die Halle in eine Bergwelt mit Grundmättler Alm, Schicki-Micki-Bar und Raclettestand verwandelt. Höhepunkt des Abends war der Gaudiwettbewerb, welche Clique am meisten auf die Waage brachte.