von Ingrid Böhm-Jacob

Auf den Gemeinderat kommt es jetzt an. Die Grünen-Fraktion ist am Mittwoch zur Tat geschritten und hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt einen Antrag überbracht, in Rheinfelden den Klimanotstand auszurufen. Die Initiative zielt darauf ab, dass „Rheinfelden bis zum Jahr 2040 klimaneutral wird“ mit Maßnahmen in einem Masterplan. Zum Antrag gehört eine Resolution als Signal und Impuls. Fraktionschef Heiner Lohmann bezeichnet den Antrag nicht „als Hülle“, sondern „dringende Notwendigkeit“.

Vier Städte im Land sowie Basel gehen angetrieben durch die „Fridays-for-Future“ Bewegung junger Leute schon entschlossen voran. Die Grünen treten jetzt vehement dafür ein, dass auch Rheinfelden den CO 2 -Ausstoß mit einem Maßnahmenpaket weiter senkt, um klimaneutral zu werden. Die Fraktion möchte, dass die Stadt zur Lösung des sich globalen Problems mit einem Konzept mehr erreicht. Bei einem Pressegespräch im Rathaus erinnerte Lohmann daran, dass sich die Grünen verpflichtet sehen, mehr fürs Klima zu tun, denn gerade jüngere Leute haben bei der Kommunalwahl deshalb Grün gewählt. Das sieht auch der Vorsitzende des Ortsverein Jörg Moritz-Reinbach so.

Die Grünen betonen zwar, dass sich Rheinfelden im Klimaschutz auf einem guten Weg befinde und führen dazu unter anderem den Ausbau der Nahwärmeversorgung als Beitrag an, um die CO 2 -Bilanz zu verbessern. Dennoch fehle der Stadt bisher ein Konzept für Klimaschutzneutralität, erklärte Lohmann. Rheinfelden als eine der südlichsten Städte im Land mit besonders viel Sonne sei prädestiniert.

Dass der Klimawandel sich dramatisch vollziehe und der Club of Rome inzwischen eine nicht mehr umkehrbare Erderwärmung um drei Grad bis zum Jahr 2050 prognostiziere, müsse deshalb auch lokal alarmieren: Für Lohmann ist es „bereits 12 Uhr“. Anette Lohmann als Vorsitzende der Kreis-Grünen sprach sogar von „fünf nach 12“. Die Grünen im Kreis unterstützen, dass Rheinfelden als erster Ort den Klimanotstand erklärt, in der Hoffnung, dass andere folgen.

Bei der Strategiekonferenz habe Übereinstimmung bestanden, dass Klima ein Schwerpunktthema bilden müsse. Die Kreis-Grünen werden deshalb dazu mit der SPD den Schulterschluss suchen, um landkreisweit einen Antrag einzubringen.

Masterplan Klimaschutz: Die Grünen-Fraktion möchte ein neues Klimaschutzkonzept für Rheinfelden mit einem Masterplan. Der diene dazu, Vorschläge und ein „Nachjustieren“ der laufenden Maßnahmen zu erreichen. Diesen Prozess soll ein Klimabeirat begleiten, der sich aus „Zufallsbürgern“ unter den Einwohnern zusammensetze. Den Grünen ist es dabei wichtig, dass es zu einer Entwicklungsstrategie für die gesamte Stadt mit ihren Industriebetrieben kommt und von jetzt an bei allen Entscheidungen im Gemeinderat auch die Auswirkungen fürs Klima berücksichtigt werden. Angestrebt werden damit Lösungen, die sich positiv auf Klima, Umwelt und Artenschutz auswirken.

„Wir investieren in die Zukunft, damit die Lebensqualität erhalten bleibt“, erklärte Lohmann zum Aspekt, dass ein Masterplan (40 bis 80 000 Euro) und daraus folgende Maßnahmen auch mit Kosten verbunden sind. Um zur Klimaneutralität zu kommen, orientiert sich die Grünen-Fraktion an einem mehrstufigen Zielkatalog der Stadt Konstanz.

Die Grünen hoffen, dass ihr Antrag zum Klimanotstand am 24. Oktober im Gemeinderat behandelt wird und das Modell Zustimmung findet. Lohmann wörtlich: „Wir bauen auf die anderen Fraktionen.“ Vom Kurs abbringen lassen wollen sich die Grünen auf keinen Fall. Falls alle Stricke reißen sollten, wolle man auch die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens prüfen, heißt es.