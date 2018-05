Rheinfelden Großer Beifall für das Jahreskonzert der Singgemeinschaft der Männerchöre Eichsel, Degerfelden und Maulburg

„Mit 66 Jahren“, „Merci Cherie“, „Griechischer Wein“ – sind allesamt erfolgreiche Hits des verstorbenen Entertainers Udo Jürgens. Seine Texte füllten das Motto „Geschichten, die das Leben schreibt“, denen sich der Gastgeber Männerchor Eichsel bei seinem Jahreskonzert am Samstagabend verschrieben hat, voll aus.

Es war eine spannende musikalische Reise mit all jenem, was das Leben halt so ausmacht: Die Liebe, das Alter, Fernweh – über Herz und Schmerz.

Dass Sängerinnen und Sänger aus Schlächtenhaus-Hofen und Steinen in Eichsel feierten, darüber freute sich Vorsitzender Rainer Oeschger in seiner Begrüßung. Feierlich sang der Gastgeber zum Anfang „Matrosenchor“ aus Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“, auch rundete er den Abend ab. Wolfgang Wolter führte spannend durchs Programm, am Klavier begleitete einfühlsam Thomas Klein.

Der Männerchor Eichsel, der mit dem Liederkranz Degerfelden und dem Männerchor Maulburg eine homogene Singgemeinschaft bildet, machte den Schwerpunkt des Konzertabends aus. Zu hören gab es Schlager, wie sie das Publikum liebt.

Wolfgang Wehrer aus Maulburg solierte in Udo Jürgens „Ich glaube“. Stimmgewaltig in Bass-Baritonlage sang er über ein Thema, das auch heute noch aktuell ist. Ein Textauszug von 1969: „Ich glaube, diese Welt ist groß, weit und reich genug für uns all…“ Der Soloauftritt wurde mit stehenden Ovationen bedacht.

Die rund 40 Mann starke Singgemeinschaft überzeugte als geschlossenes Ensemble, bei dem sich kein Verein in den Vordergrund stellte. Die dynamischen Vorgaben der gemeinsamen Dirigentin Elena Freydkina wurden präzise umgesetzt, die mehrstimmigen Passagen problemlos gemeistert. „Es ist unser zweiter gemeinsamer Auftritt und wir unterscheiden uns einzig daran, dass die Eichsler und Degerfelder eine rote Krawatte tragen, ein schwarzes Bändel haben die Maulburger um ihren Kragen“, klärte Wolfgang Wolter auf.

Für Stimmung sorgten die Damen des Frauchenchores Steinen. Eine fröhliche Truppe mit Dirigentin Ines Kiefer. Sie sang im Dialekt Johann Peter Hebels „En Tag in Ehre“ und knüpfte an das Motto des Abends an, da wurde mit dem ganzen Körper gesungen. Dass auch Männer „gackern“ können, bewies der Gesangverein Frohsinn Schlächtenhaus-Hofen bei dem Lied „Ich wollt, ich wär ein Huhn“. Larissa Kalinina dirigiert den gemischten Chor, und was ihm an Masse fehlte, machte er mit Qualität wett. Das Repertoire aller Chöre war spannend und aus dem Leben.