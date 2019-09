von Claudia Gempp

Mitmachen und genießen hieß es beim ersten Familien-Most-Sonntag im Kulturpark Tutti Kiesi. Rund 60 große und kleine Besucher beteiligten sich an der lehrreichen Aktion. Am Ende waren mehr als 100 Kilogramm Äpfel mit Unterstützung des Tutti-Kiesi-Teams um Leiter Alexander Keil zu circa 60 Litern Saft verarbeitet worden. Zusammenfassend sprach Keil von „einer sehr schönen Veranstaltung mit vielen dankbaren Gästen und glücklichen Gesichtern“. Viele brachten eigene Äpfel mit, manche auch Trauben. Außerdem hatten die Tutti-Kiesi-Mitarbeiter selbst circa 30 Kilogramm Äpfel gesammelt und konnten sich auch über gespendetes Obst freuen.

Zunächst hieß es Äpfel waschen, in Viertel schneiden, entkernen und pressen. Alle Zutaten waren bestens vorbereitet. Im Mittelpunkt standen drei Most-Maxe (Mostpressen), die durch Elektroantrieb oder durch den Einsatz von Muskelkraft funktionierten. Aufmerksam verfolgten Kinder und Erwachsene den Werdegang vom knackigen Apfel bis zum Saft: Die vierjährige Mathilda beobachtete an Papas Seite fasziniert, wie der Saft aus der Trotte lief, dem sechsjährigen Vincent machte das Drehen der Spindelpresse besonderen Spaß, weil er zeigen konnte, wie stark er ist, während die elfjährige Maya das Kleinschneiden der Äpfel bevorzugte, weil sie diese zu Hause auch immer für den Obstsalat schnippelt.

Fleißig bei der Sache war auch Bürgermeisterin Diana Stöcker, die nach getaner Arbeit vier 0,75-Liter-Flaschen selbstgepressten Apfelsaft präsentieren konnte. Sie habe von einem vorbeikommenden Bauern Äpfel der aromatischen Sorte Elstar gekauft, allerdings „einige Kilo zu viel“, deshalb habe sie sich fürs Mosten entschieden, denn „den Apfelsaft trinken geht schneller als die Äpfel essen“. Die Bürgermeisterin nahm auch den Trester (die festen Rückstände, die nach dem Auspressen des Saftes übrig bleiben) mit nach Hause, nach dem sie sich vor Ort hat sagen lassen, dass man daraus ein köstliches Gelee oder Apfelmus zubereiten könne.

Bei der Arbeit kamen die Besucher schnell ins Gespräch und es entwickelte sich eine lockere Atmosphäre auf dem idyllischen Gelände. Erinnerungen wurden wach, so wie bei Helfer Christian Ostariz. Seine Großmutter, so erzählte er, hätte früher in mühsamer Arbeit Most aus Fallobst zubereitet und dazu selbstgebackenen Streuselkuchen serviert. Immer wieder waren lobende Worte zu hören: Ein Vater, so Keil, hätte diese Art der traditionellen Angebote gut gefallen, zum einen weil nicht jeder eine Trotte zu Hause hätte und weil es für Kinder wichtig sei, zu wissen, dass der Apfelsaft nicht im Supermarkt entsteht. Zwei Elternteile hätten angeboten, im nächsten Jahr ihre Ernte zu spenden. Groß war auch die Freude, als jemand zum Mittagessen spontan eine Kürbissuppe mitbrachte. Und was gab es zu Trinken? Natürlich Apfelsaft.

Die Mostprojekt-Premiere hat gleich mehrere Ziele erreicht, die sich die Dieter-Kaltenbach-Stiftung bei ihren Angeboten stellt: Kindern und Erwachsenen die interaktive Auseinandersetzung mit Natur, Mensch und Leben zu ermöglichen, traditionelles Handwerk kennenzulernen und die Begegnung sowie der Austausch mit anderen Menschen zu fördern.