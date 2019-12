von sk

Eine Bescherung, auf die sie gerne verzichtete hätten, hat eine Reihe von Hausbesitzern in Rheinfelden über die Weihnachtstage erlebt. Die Polizei spricht von einem Schaden, der mehrere Tausend Euro beträgt, den Unbekannte mit 14 Graffitis mit roter und schwarzer Farbe bei einem Streifzug durchs Stadtzentrum an zahlreiche Hausfassaden verursacht haben. Von den Sprayereien sind besonders Geschäfte an der Karl-Fürstenberg-Straße und Kapuzinerstraße betroffen sowie Fassaden in der Fußgängerpassage dazwischen. Die Schmiereien sind laut Polizei vermutlich zwischen 23. und 25. Dezember entstanden. Hinterlassen wurden zum Teil Handschriften, die sich im Ausdruck wiederholen. Das Polizeirevier in Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen (Telefon 07623/740 40).