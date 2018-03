Rheinfelden Gleich gehts rund: Mitarbeiter Horatio Gollin bedient Kinder-Karussell auf dem Rheinfelder Frühlingsfest

Nicht Karussell fahren, sondern ein Karussell steuern, war eine neue Erfahrung für Mitarbeiter Horatio Gollin, der am Eröffnungstag des Frühlingsfest im Kassenhäuschen des Kinderkarussells von Peter Buhmann Platz nehmen durfte. Wie sehr ihm dies Spaß gemacht hat und auf was er alles achten musste, erfahren Sie hier:

Bevor es richtig los geht, zeigt mir Schaustellersprecher Peter Buhmann, wie das 30 Jahre alte Kinderkarussell gesteuert wird. Hupe, Startknopf, Schalter für den Kompressor und eine Notbremse. Das ist die Automatik und sieht einfach aus.

Daneben gibt es eine manuelle Steuerung mit vier Gängen, davon lasse ich aber lieber die Finger. Buhmann erklärt den Ablauf: Wenn sich die Kinder gesetzt haben, wird zweimal gehupt und dann gestartet. Die Karussellfahrt endet für die Kinder automatisch nach zwei Minuten. Wenn sich Kinder in die Flugzeuge inmitten der Schaukeltiere, Fahrzeuge und Motorräder setzen, muss der Kompressor zugeschaltet werden, damit die Kinder gleich in den kleinen Fliegern auch abheben können. Der Kompressor schaltet nach der Fahrt ebenso automatisch ab.

Mein erster Kunde ist ein Mann, der drei Fahrten für sein Kind kaufen möchten. Drei Fahrten machen fünf Euro. Der Mann zahlt passend. Ein Junge im Grundschulalter will eine Fahrt und zahlt ebenfalls passend zwei Euro. Das lief ja wie am Schnürchen.

Der Mann setzt sein Kind in den Bus und auch der Junge hat schnell ein passendes Gefährt gefunden. Mitarbeiter Alex sammelt die Fahrchips ein. Weitere Kundschaft ist nicht in Sicht, also zweimal gehupt und den grünen Startknopf gedrückt.

Auf Vorsicht bedacht, lege ich die Hand auf die Notbremse und beobachte konzentriert die Kinder auf dem Karussell. Nach zwei Minuten stoppt die Fahrt. Der Junge saust davon. Ein Frau kauft Fahrchips für ihre zwei Kinder, die in einem Jeep Platz nehmen.

Alex sammelt die Chips ein. Hupen und los geht die Fahrt. Die zwei Geschwister beunruhigen mich aber sofort, da der ältere Bub partout nicht still sitzt. „Soll ich jetzt schon stoppen“, frage ich Buhmann, der gibt Alex einen Wink. Der Mitarbeiter stellt sich zum Jeep und wirft für den Rest der Fahrt einen gezielten Blick auf die beiden Kinder.

Nach der Fahrt werden sie in ein geschlossenes Gefährt geschickt, derweil mein erster Kunde seinem Kind in ein Flugzeug hilft. Alles klar. Die nächste Fahrt beginnt. „Mach mal Luft“, ruft mir Alex zu und zeigt auf den Flieger, der noch auf Höhe der anderen Fahrzeuge seine Runden zieht. Ich habe den Kompressor für die Druckluft nicht zugeschaltet. Schnell den Schalter umgelegt und das Kind kann den Flieger nach oben steuern.

Das nasskalte Wetter hält am Eröffnungstag die Kundschaft vom Frühlingsfest fern. Während sich draußen die wenigen Kunden in dicken Jacken und unter Kapuzen verstecken, ist es mir in dem Kassenhäuschen sogar warm.

Für die Schausteller ist die dürftige Kundenfrequenz weniger schön, mir als Neuling im Kassenhäuschen ist es fast recht, da mir auch die wenigen Kunden schon volle Konzentration abverlangen und ich mich in Ruhe um Verkauf und Fahrbetrieb kümmern kann. Bei gutem Wetter muss alles gleichzeitig passieren. Mit der Zeit käme bestimmt auch die nötige Routine, so bleibt es die schöne Erfahrung, den Fahrbetrieb zu steuern und das Karussell aus der Perspektive des Kassenhäuschens zu erleben.

Zuvor hatte am Nachmittag Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Vertreter von Verwaltung und Gemeinderat das Frühlingsfest mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet.

auf dem Festplatz Tutti-Kiesi, Werderstraße, ist noch bis Sonntag, 25. März, täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 21. März, findet ein Kindertag mit ermäßigten Fahrpreisen statt.