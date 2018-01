Rheinfelden Gesangverein Nordschwaben sucht Mitstreiter

2018 ist für den Gesangverein Nordschwaben ein Jubiläumsjahr. Mit 150 Jahren ist er der älteste Verein im Dorf.

Iris Bruno, die in ihrem Amt als Vorsitzende für weitere zwei Jahre geschlossen bestätigt wurde, blickt mit Freude und einem attraktiven Jubiläumsprogramm ins neue Jahr, gab aber auch zu verstehen: „Danke an alle, die bei uns singen und unseren Verein so am Leben erhalten. Wir versuchen uns über Wasser zu halten und es wäre sehr schön, wenn noch ein paar Frauen und Männer hinzukommen würden.“

Derzeit zählt der gemischte Chor 16 Aktive, der Frauenchor 14 Sängerinnen, davon singen vier Frauen auch im gemischten Chor mit. Seit zwei Jahren dirigiert Evgenia Meftahudinov die Norschwabener Sängerinnen und Sänger. Sie konnte am Montagabend bei der Hauptversammlung nicht teilnehmen, ließ aber durch Kerstin Klumb berichten: „Unser Motto ist, ohne Stress und mit Spaß die Lieder üben. Wenn Lieder zu schwer sind, brauchen wir uns nicht kaputt zu machen, lieber was anderes lernen, wozu wir fähig sind. Das haben wir eingesehen und waren somit bestens zu jedem Auftritt vorbereitet. Das Repertoire war gut beim Frauenchor als auch beim gemischten Chor.“

So hat das zweite Jahr gezeigt, dass der Gesangverein Nordschwaben im Stande ist, den Anforderungen zu entsprechen. Der Wunsch der Dirigentin ist: Dass noch ein paar neue aktive Mitglieder hinzukommen. Diese Meinung vertritt auch Ortsvorsteherin Rita Rübsam und sie attestierte der Vorsitzenden Iris Bruno: „Du hast den Verein vorwärts gebracht, es wäre toll, wenn dieser Erfolg überschwappt und noch zusätzliche Sängerinnen und Sänger bringt.

“ Zum 750-jährigen Jubiläum der Gemeinde Nordschwaben blickte die Ortsvorsteherin dankend zurück: „Der Gesangverein hat unser Jubiläumsfest zu etwas ganz besonderem gemacht.“

Das Jubiläumsprogramm

Eröffnung des Jubiläumsjahres ist mit einem Fest in der Gemeindehalle am Sonntag, 25. Februar, bei Gesang und guter Bewirtung sowie dem Auftritt der Gruppe Wunderfix. Am 10. Mai (Vatertag) Bewirtung, und am 23. September Festakt mit Gottesdienst, Gesang, Bewirtung und Bilderausstellung. Der Jubiläumsausklang ist auf 7. Dezember terminiert, hier unterhält neben dem Gastgeber die Gruppe K24.

Vorsitzende Iris Bruno, Schriftführerin Heidi Kuny (neu), Kassiererin Edeltraud Opel, Aktivbeisitzerin Anne Gauwerke, Kassenprüfer David Wild und Marita Sütterlin.Gemischter Chor 16 (davon zehn Frauen), Frauenchor 14, Passive 58.Iris Bruno, Telefon 07622/63811.