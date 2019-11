von Horatio Gollin

Der Gesangverein Eintracht Karsau begeisterte bei seinem Jahreskonzert mit einem Theaterstück. Die Akteure und Gastsänger aus Minseln konnten sich über ein volles Haus freuen und begeisterten mit Musik und einem unterhaltsamen Dreiakter.

„Die haben ihn beschissen und ihm alles abgenommen, was er dabei hatte“, erklärt Bedienung Zenzi (gespielt von Monika Reichle) den Stammgästen Xaver (Dennis Räuber) und Vroni (Brigitte Weber). „Nicht alles. Das Gebiss haben sie mir gelassen. Das hat keinem gepasst“, verteidigt sich Wirt Franz (Franz Reichle), der beim Kartenspiel 100.000 Euro an die Freiburger Bordellbesitzerin Angela (Anita Keller-Wagener) und ihren Angestellten Schorsch (Tobias Krause) verloren hat.

Wenn Franz binnen zehn Tagen nicht zahlen kann, wollen sie ihm das Gasthaus Der Schwarze Bock vom Dinkelberg abnehmen, abreißen und ein Eros-Center bauen. Wirtstochter Gaby (Lucy Vollmer) schlägt eine Ratenzahlung vor, wird aber von Angela und Schorsch in ein Kartenspiel getrickst, woraufhin noch weitere Schulden hinzukommen.

Die Proben hat die Schauspielgruppe, von denen nur zwei dem Gesangverein angehören, im Juni wieder aufgenommen und nach den Sommerferien intensiviert. Souffleuse Maria Marder hat trotzdem einiges zu tun, da nicht bei allen Akteuren der Text hundertprozentig sitzt und gelegentlich auch eine Pointe verhauen wird. Der souveräne Umgang der Schauspieler mit den kleinen Patzern lässt es das Publikum locker nehmen. Zotigen Humor bietet die volkstümliche Komödie nach der Vorlage „Der schwarze Ochs vom Ammersee“ auch so genug.

Dem Theaterstück ist der Auftritt des Gesangvereins Eintracht Karsau vorausgegangen. Unter der Leitung von Dirigentin Elena Freydkina haben die 25 Sänger des gemischten Chors sieben Stücke eingeübt. Besinnliche Titel wie „Im Abendrot“ wechseln mit fröhlichen Stücken wie „Frühlingserwachen“ und bewegenden Titeln wie „Ihr von morgen“ ab. Auf den anhaltenden Applaus für den halbstündigen Vortrag antworten die Sänger mit einer Zugabe.

Als Gastchor schließt an den Auftritt des Karsauer Gesangvereins der Gesangverein Minseln 1860 an. Der reine Männergesangverein hat 30 Mitglieder, die für den Auftritt fünf Titel vorbereitet haben. Klangstark präsentiert sich der Minselner Gesangverein unter Leitung von Larissa Kalinina. Richtig rockig wird es mit den Titeln „Go West“ und „Mit 66 Jahren“. Beim Stück „Habt Dank ihr Freunde“ tritt Viktor Kuhn als stimmstarker Solist auf. Auch die Minselner Sänger werden vom Publikum zur Zugabe aufgefordert.

Der Gesangverein Eintracht Karsau konnte sich bei seinem Jahreskonzert über zahlreiche Besucher freuen. Als Gastchor kam der Gesangverein Minseln 1860. | Bild: Horatio Gollin

Mit rund 260 Besuchern hat der Gesangverein die Sonnenrainhalle gut gefüllt. Die Helfer versorgen die Besucher mit Getränken, Bauernwürsten und Kartoffelsalat. Vor Beginn der Aufführung öffnet das Kuchenbüfett, und Mitglieder des Gesangsvereins drängen durch das Publikum, um Lose für die Tombola zu verkaufen. Es winken Gewinne wie ein Sack Walnüsse, Weine, Kerzen und Dekoratives. Erwartungsvoll richten die Zuschauer ihre Aufmerksamkeit auf die Bühne, als der Saal abgedunkelt wird und sich der Vorhang für den ersten Akt um den „Schwarzen Bock vom Dinkelberg“ öffnet.

In drei Akten entfaltet sich die Geschichte. Das Stück lebt von Wortspielereien und Missverständnissen. Aufs Korn genommen werden Frauen wie Männer und mit Bier und Schnaps wird im Schwarzen Bock ständig angestoßen. Nach Ablauf der Frist wollen sich Franz, Zenzi und die Stammgäste mit Gewalt zur Wehr setzen, während Wirtstochter Gaby darin keine Lösung sieht.

Sie findet Zuflucht in den Armen des Amerikaners Freddy Knox (Jannick Macke), in den sie sich verliebt. Allerdings verschwand Knox noch vor Ablauf der Frist spurlos. Bordellbesitzerin Angela scheint schon zu triumphieren, da tauchen der Groß-Hotelier Charly Knox und sein Sohn Freddy wieder auf. Knox bezahlt die Schulden und schenkt das Gasthaus seinem Sohn und der Schwiegertochter in spe.

Das Happy End ist perfekt, als sich herausstellt, dass Knox senior auch noch Zenzis verflossene Liebe aus Jugendjahren ist und in Amerika seinen Namen geändert hatte. Der Vorhang fällt – und für die Schauspieler gibt‘s großen

Applaus.

Gesangverein

Der Gesangverein Eintracht Karsau wurde 1863 gegründet, Vorsitzender ist Franz Reichle, Kontakt unter Telefon 07623/598 96 98; 0151/16 16 49 03 sowie per E-Mail (w.claus@hotmail.com). Die Proben sind jeweils donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr im alten Schulhaus in Karsau.