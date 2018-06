Rheinfelden Gericht: Mit dem Alkoholkonsum kommt die Gewalt

Ein 44-Jähriger soll seine Frau mehrfach bedroht und geschlagen haben – sie stach ihm mit einem Messer in den Rücken.

„Wenn er nüchtern ist, ist er der beste Mann, den es gibt. Aber wenn er betrunken ist, weiß er nicht, was er tut“, sagte eine 40-jährige Frau über ihren 44-jährigen Ehemann. Dieser steht nun in Lörrach vor dem Schöffengericht, weil er sie mehrfach geschlagen, sie bedroht und sie einmal mit einem Messer leicht verletzt haben soll.

Am 13. August 2015 etwa soll der Mann seine Frau im Streit aus der gemeinsamen Wohnung in Rheinfelden geworfen haben. Dabei habe er sie so fest gepackt, dass sie Hämatome bekam. Weil sie nur mit einem T-Shirt und einer Unterhose bekleidet war, kam sie kurze Zeit später zurück, da hat er sie geschlagen. Ebenfalls im August 2015 gerieten die Eheleute in der Tiefgarage ihres Wohnhauses in Streit. Dort, so die Anklage, habe er sie mit dem Knie gegen Kopf und Körper geschlagen. Als sie die Polizei rufen wollte, drohte er, sie umzubringen.

Am 20. März 2016 sei es laut Anklage schon am Morgen zum Streit gekommen. Auch an diesem Tag habe er gedroht, sie umzubringen und sie dann vom Balkon zu werfen, damit es wie ein Unfall aussehe. Am 30. April 2016 habe der Angeklagte bei einem Streit ein Küchenmesser mit einer 15 Zentimeter langen Klinge genommen und es seiner Frau an den Hals gedrückt, so dass eine kleine Schnittwunde entstand. Er ging dann zur Nachtschicht und kam am anderen Morgen zurück, als der Streit sogleich weiterging. Weil es ihm nicht passte, dass sie eine neue Arbeitsstelle antreten wollte, schlug er sie ins Gesicht, so dass sie nicht zur Arbeit konnte. Außerdem packte er sie am Fuß und verdrehte ihn, was eine Verstauchung zur Folge hatte.

„Ich weiß, es ist meine Schuld und ich stehe dazu“, sagte der Angeklagte. „Zu den einzelnen Punkten kann ich aber nichts sagen, ich erinnere mich nicht daran“, meinte er. Eifersucht und Alkohol würden bei ihm zum Blackout führen. Der Mann und seine Frau sind Russlanddeutsche, beide waren schon vor ihrer gemeinsamen Ehe verheiratet gewesen. Anfangs seien sie miteinander sehr glücklich gewesen. Doch dann habe seine Exfrau versucht, ihn mit Lügengeschichten ins Gefängnis zu bringen. „Da hat er angefangen zu trinken und die Aggression an mir ausgelassen“, sagte die Frau. „Als er mich das erste Mal geschlagen hat, hatte er so viel getrunken, dass er mich mit ihr verwechselt hat“, sagte sie.

Gegenüber der Polizei hat sie seine Taten aber immer verharmlost und behauptet, sie sei gestürzt. Sie wollte nie Anzeige erstatten, doch die Staatsanwaltschaft stellte ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung fest. Inzwischen lebte der Angeklagte in der Schweiz, seine Frau in Pforzheim. Weil ein Annäherungsverbot besteht, wurde ihre Adresse im Gerichtssaal nicht genannt, doch es stellte sich heraus, dass er sie öfter besucht und regelmäßigen Umgang mit ihrer gemeinsamen Tochter hat.

Indessen war offenbar auch die Frau öfters betrunken, einmal hat sie ihn mit dem Messer in den Rücken gestochen. Er kam zwei Tage ins Krankenhaus, sie wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren jedoch wegen Schuldunfähigkeit eingestellt. Auch die massiven Drohungen, die in seinem Fall Gegenstand der Anklage sind, scheinen nicht unüblich zu sein. „Wenn er meine Tochter schlägt, bringe ich ihn um“, sagte die Frau im Gerichtssaal. Ihr Mann sei bei all seinen Gewalttaten stark alkoholisiert gewesen, sagte sie. Einmal hatte ihn die Polizei jedoch angetroffen und den Eindruck gehabt, er sei nicht sonderlich betrunken. Und auch als der Angeklagte Opfer der Messerattacke seiner Frau wurde, habe man ihm den Alkohol nicht angemerkt. Im Krankenhaus stellte man bei ihm 2,9 Promille fest. Die Verhandlung wird fortgesetzt.