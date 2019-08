von Boris Burkhardt

Sie tragen Namen großer Dichter, berühmter Wissenschaftler, von Heiligen und Adligen, von Bergen, Bäumen und gar heidnischen Relikten – in einer Serie beleuchten wir die Namen von Schulen in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt, welche Rolle die Namenspatrone im Schulalltag spielen und was Schüler, Lehrer und Schulleiter über sie wissen. Heute: das Georg-Büchner-Gymnasium.

Kein Mangel an Möglichkeiten

An Möglichkeiten lokaler Namenspatrone habe es nicht gemangelt, hielt der damalige Direktor Karlheinz Hoppe im März 1996 zur Taufe des Rheinfelder Gymnasiums anlässlich dessen 40. Geburtstags fest. Doch Emil Rathenau, der große Fürsprecher des Rheinfelder Kraftwerks und damit indirekt der Stadtgründung, wäre nach Hoppes Meinung zu leicht mit seinem Sohn Walther Rathenau, ermordeter Außenminister der Weimarer Republik, verwechselt worden. Auch beim Bankier Karl Fürstenberg, der das Kraftwerk damals maßgeblich finanzierte, befürchtete Hoppe Verwechslungen mit dem Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen.

Früher Kämpfer für die Arbeiterklasse

So wurde es schließlich Georg Büchner (1813–1837), der jung verstorbene Dichter, Wissenschaftler und Revolutionär des Vormärzes, der dem Rheinfelder Gymnasium seinen Namen lieh, dem „einzigen einer typischen Industriestadt“, wie Hoppe ausführte. Zumindest 1996 kamen die Schüler demnach noch hauptsächlich „aus der Arbeiterschaft und dem mittleren Mittelstand: Der soziale Ausgleich war immer ein Thema.“ So sollte es also ein früher Kämpfer für die Arbeiterklasse und sozialen Rechte sein.

Ein Großer der deutschen Literatur

Für den heutigen Direktor des Georg-Büchner-Gymnasiums, den Germanisten Volker Habermaier, steht außer Frage, dass Büchner ein würdiger und passender Namensgeber ist. Wenn der Name der Allgemeinheit auch nicht so viel sagen wird wie Goethe oder Schiller (vielleicht, wenn er länger gelebt hätte), so sei doch der bedeutendste Literaturpreis Deutschlands nach Georg Büchner benannt: „Er ist einer der ganz Großen der deutschen Literatur. Ich habe ihn schon als Schüler verehrt und bin hingerissen von seiner Sprache.“

Mit „Dantons Tod“ setzt er sich ein Denkmal

Der Hesse Büchner hat sich als Schriftsteller mit „Dantons Tod“ 1835 ein Denkmal gesetzt. Büchner war aber auch Naturwissenschaftler und promovierte mit 20 Jahren über das Nervensystem der Fische. Kurz vor seinem Tod mit 23 Jahren wurde er Privatdozent in Zürich, wo er auch verstarb. Schließlich ist Büchner als Sozialrevolutionär von großer Bedeutung: In seinem „Hessischen Landboten“ prägte er im Deutschen den Ausruf der Französischen Revolution „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“ In dieser Dreiheit will Habermaier den Namenspatron für seine Schule und seine Schüler auch interpretiert wissen.

Schüler zu mündigen Bürgern erziehen

„Als Dichter und Naturwissenschaftler ohne Frage – aber als Revolutionär?“, stellt er selbst die Frage, die auf der Zunge liegt. Den Revolutionär Georg Büchner interpretiert Habermaier als die politische Aufgabe, die Schüler zu mündigen Bürgern zu erziehen.

Schule wird ihrem Namensgeber gerecht

Schon Hoppe konnte 1996 die soziale Vorbildrolle des Rheinfelder Gymnasiums mit dem Engagement für Terres des Hommes loben; Habermaier zählt aktuell die Aktion „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, den „Pink-Shirt-Tag“ gegen sexuelle Diskrimination sowie den Achterrat vor, in dem Achtklässler selbst in der Kommunalpolitik aktiv werden. 2020 ist eine Aktion gegen Sklaverei und Rassismus geplant. Außerdem sei die Schülermitverwaltung an Entscheidungen am Georg-Büchner-Gymnasium überdurchschnittlich stark beteiligt. „So werden wir unserem Namensgeber gerecht“, sagt der Schulleiter.

Im Deutschunterricht präsent

Für die Schüler sei Büchner im Deutschunterricht konkret präsent: „Lenz“ und „Woyzeck“ würden gelesen – „auch wenn die für jüngere Kollegen nicht mehr so wichtig sind“. „Dantons Tod“ sei kürzlich Sternchenthema gewesen, also vom Lehrplan verbindlich vorgegeben. Außerdem habe er sich versprochen, sagt Habermaier, dass in jeder seiner Abiturreden mindestens ein Büchner-Zitat vorkommen werde.

Der Direktor spielt sogar mit dem Gedanken an einen Georg-Büchner-Tag, der sich als Projekttag mit allen drei Facetten des Namenspatrons beschäftigen könnte: Kunst, Naturwissenschaft, Politik. Einige Kollegen habe er für diese Idee begeistern können.