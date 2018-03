Bad Säckingen Genussreise nach Südtirol zu gewinnen

Viertägige Frühlingsfahrt vom 3. bis 6. Mai in die Dolomiten

Noch bis kommenden Dienstag, 20. März, um 20 Uhr haben SÜDKURIER-Leser die Chance, eine viertägige Reise nach Südtirol zu gewinnen. Unsere Lokalredaktion verlost in Zusammenarbeit mit dem Bad Säckinger Reiseunternehmen Zimmermann die Teilnahme für zwei Personen im Gesamtwert von 1146 Euro.

Die Jubiläumsfahrt von SÜDKURIER, Hochrheinanzeiger und Zimmermann Reisen ist etwas ganz Besonderes: Die atemberaubende Landschaft der Dolomiten, genussreiche Verkostungen einheimischer Spezialitäten und erholsame Entspannung im Vier-Sterne-Hotel Untertheimerhof – das sind die Komponenten, die für einen unvergesslichen Urlaub sorgen.

Und das wird geboten: Mit dem komfortablen Zimmermann-Bus geht es über den Brenner nach Südtirol. Am Nachmittag steht ein Besuch in Melix auf dem Programm, der größten Obstgenossenschaft des Eisacktals. Anschließend Weiterfahrt nach Villanders, wo wir das 4-Sterne Hotel Untertheimerhof für drei Nächte beziehen werden. Das Hotel Untertheimerhof ist mit einem wunderschönen Panorama-Hallenbad, einem Spa-Bereich, einem Outdoor-Whirlpool mit freiem Blick zu den Dolomiten und verschiedenen Saunas ausgestattet. Am folgenden Tag steht Dolomitenrundfahrt mit Wein­verkostung und Apfelstrudelparty auf dem Programm. Unterwegs werden drei exzellente Weine verkostet. Auf dem Sella Joch auf 2240 Meter Höhe, können Sie die Marmolata (3340 Meter), die Königin der Dolomiten, bestaunen. Eine Knödelparty auf der Almhütte und der Besuch des Schloss Feldthurns stehen am dritten Tag auf dem Programm. Nach drei Tagen voller Genuss und Erholung in einer einzigartigen Bergwelt ist der vierte Tag der Heimreise gewidmet.

Unsere 25. SÜDKURIER-Reise kann natürlich von unseren Abonnenten ab sofort zum Spezialpreis von 573 Euro gebucht werden. Nichtabonnenten zahlen 600 Euro.

So kommen Sie nach Südtirol