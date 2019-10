von Ingrid Böhm

Feuer und Flamme ist der Gemeinderat weiterhin nicht über die bauliche Entwicklung in der Karl-Fürstenberg-Straße auf den Grundstücken Nummer 3 und 5. Dort soll der Abbruch von zwei Wohnhäusern (Teelädeli) Platz für größere Ladenflächen und 14 Wohnungen machen. Bei zwei Gegenstimmen und sechs Enthaltungen stimmte der Gemeinderat aber der Änderung des Bebauungsplans zu und machte damit den Weg für den Investor frei Top Immobilien GmbH frei.

Die zentrale Streitfrage in der Diskussion konzentrierte sich darauf, ob die Stadt damit ihr charakteristisches Gesicht im Zentrum verliert. Davon zeigte sich erneut SPD-Fraktionssprecherin Karin Paulsen-Zenke überzeugt. Sie bedauerte, dass es nicht möglich sein soll, Teile der Altbauten zu erhalten und als historische Elemente in den Neubau zu integrieren.

So sieht der geplante Neubau in der Fußgängerzone (Mitte) im Modell aus. | Bild: Ingrid Böhm

Sie appellierte, dass sich die Stadt von Investoren nicht „das Heft aus der Hand nehmen lassen“ soll und drängte darauf, wieder an die Grundlagen des Masterplans von 2015 anzuknüpfen. Dazu regte Paulsen-Zenke an, Fragen des Ensembleschutzes aufzugreifen und einen Gestaltungsbeirat zu bilden, in dem auch Architekten mitwirken, „um einen anderen Blick aufs Zentrum zu bekommen“.

„Die Innenstadt darf und muss sich entwickeln“

Dieter Meier bewertete für die CDU-Fraktion die Neubebauung nach der inzwischen erfolgten Änderung des Entwurfs als vertretbar. „Die Innenstadt darf und muss sich entwickeln“, sagte Meier. Dabei gab er zu bedenken, dass die beiden Häuser aus der Gründerzeit lange vergeblich nach einem Verwerter gesucht haben.

Der örtliche Investor biete nun die Chance, durch seine Vernetzung interessante Geschäfte an dieser Stelle zu etablieren. Somit sei die Änderung des Bebauungsplans als Chance und nicht als notwendiges Übel zu sehen, weil größere Ladenflächen entstehen, die bekanntlich auch nach den Erkenntnissen aus dem Zentrenkonzept noch immer fehlen. Die einzige kritische Anmerkung zielte bei dieser Betrachtung auf den Schäferweg als zu schmale Zufahrt im hinteren Bereich ab. Hier gilt ein Einbahnring zur Verkehrsführung als wünschenswert.

Mehr Chancen als Verluste

Reinhard Börner erklärte für die Freien Wähler, dass die Fraktion mit der Einwicklung grundsätzlich einverstanden sei, auch wenn sich die Fassaden der Straßenfront „leider nicht“ erhalten lassen. Die größeren Ladenflächen, die an dieser Stelle entstehen werden, haben bei der Abwägung das größere Gewicht. Auch die Grünen sehen an dieser Stelle durch die Änderung des Bebauungsplans mehr Chancen als Verluste. Die Idee, einen Gestaltungsbeirat zu schaffen, wie er bereits schon in Lörrach existiert, wird als interessant gesehen.

Dass die Stadtansicht durch einen Neubau in diesem Bereich einen Verlust erleidet, ergibt sich auch für OB Klaus Eberhardt nicht, denn auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Fußgängerzone habe sich längst das Häuserbild verändert. Für wichtig hält der OB aber, dass das Ensemble um den Kastanienpark mit Kino seine Homogenität behalte, dort wo jetzt Änderung anstehen, fehle der historische Kontext längst.

Nachbesserungen

Das von Top Immobilien mit Architekt Manfred Lietzow geplante Projekt wurde nochmals verkleinert und Zahl der Wohneinheiten um zwei reduziert. Die heftig diskutierten Balkone zur Straßenseite wurden ebenfalls weiter verkleinert, ebenso der Baukörper auf der Nordseite. Für die Geschäftsbereiche sind Flächen von 305 und 125 Quadratmeter vorgesehen. Nach dem Märkte- und Zentrenkonzept aus dem Jahr 2017 wird ein Expansionsrahmen im Einzelhandel bei Sortimenten zur Nahversorgung von noch 4000 Quadratmetern gesehen und bei zentrumsrelevanten Angeboten bei bis zu 9400 Quadratmetern.