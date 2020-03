von Ingrid Böhm

Alle Fraktionen wollen für mehr Klimaschutz aktiv werden und den CO2-Ausstoß bis 2030 um 50 Prozent reduzieren. Somit gab es klare Zustimmung zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen Die Grünen, SPD und CDU, den die Freien Wähler mittragen zum Maßnahmenpaket und dem von der CDU geforderten energiepolitischen Konzept bei künftigen Bebauungsplänen. In einzelnen Bewertungen gingen die Meinungen aber auseinander. Konfliktfrei lief die Diskussion im Gemeinderat nicht ab. Alle sind sich aber einig, dass es wichtig ist, die Bürger als aktiven Partner zu gewinnen und die Industrie als Wirtschaftsfaktor nicht zu strapazieren.

Das sind die Ziele

Das Programm umfasst acht Punkte. An dritter Stelle wird angestrebt, dass Rheinfelden bis 2050 eine klimaneutrale Stadt wird. Im Weiteren soll die Verwaltung rasch die Auszeichnung „European-Energy Award“ in Gold anstreben und dafür Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen vornehmen. Beschlossen wurde, dass das Schutzkonzept in einen „Masterplan Klimaschutz“ mündet. Weil dies nicht zum Nulltarif geht, möchte der Gemeinderat über die finanziellen Auswirkungen informiert werden.

Dabei geht es um die Prüfung, wie es mit der klimaneutralen Versorgung bei Neubauten aussieht, für die die Stadt verantwortlich ist, Mobilitätsmanagement und Maßnahmen, um regenerative Energien einzusetzen. Auch ein Klimabeirat ist Thema. Darin sollen auch Zufallsbürger mitwirken. Ein zentrales Anliegen konzentriert sich auf ein energiepolitisches Konzept für neue Bebauungspläne. Die Verwaltung wird dafür Handlungsempfehlungen entwickeln. Bei Bebauungsplänen wird geprüft, ob das Gebiet sich für Nah- und Fernwärme eignet, Koppelung von Wärme und Strom möglich ist und Anschlüsse von Elektro-Fahrzeugen eingerichtet werden können. Von Evonik und Aluminium soll Restwärme bezogen werden.

Das sind die Standpunkte

Als komplexe Querschnittsaufgabe, bei der es auf „vorteilsfreiens Handeln“ ankomme, stellte Dieter Meier die Beschlüsse dar. Dazu gehöre auch die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft. Er betonte, dass Klimamaßnahmen unabdingbar seien. Die CDU wolle „die Menschen mitnehmen. Der Masterplan wird als „zentrales Arbeitspapier“ gesehen. Die CDU legt Wert darauf, dass Unternehmen Partner sind: „Wir führen einen Dialog auf Augenhöhe“, denn Klimaschutz könne „nur zusammen gelingen“. Standorte dürfen deshalb nicht in Frage gestellt werden, so Meier mit dem Anspruch, Klimaschutz als „Weg der kleinen Schritte“ zu begreifen.

Der Begriff Klimanotstand löst vor allem in der CDU weiterhin allergische Reaktionen aus. Die Union möchte das Thema positiv angehen und nicht mit dem Begriff Notstand abschrecken. Für die Grünen und die SPD hat der Begriff grundsätzlich nichts Anstößiges, weil es aber um die Sache geht, wird nicht explizit Wert auf diese Benennung gelegt. Deshalb heißt es im Beschluss nur, dass der Gemeinderat es akzeptiert, dass das Europäische Parlament den Klimanotstand mit Gültigkeit für die gesamte EU ausgerufen hat.

Karin Paulsen-Zenke (SPD) bedauerte, dass der Begriff Klimanotstand die „Debatte überlagert“ habe, wo er doch zutreffend war. Im Interesse des Klimafortschritts erklärt sich die Fraktion dennoch zur Kompromissformel bereit, weil Handlungsbedarf besteht. Das zeige sich unter anderem im Temperaturanstieg in Rheinfelden in den vergangenen Jahren. Der Masterplan gilt als wichtiges Instrument. Paulsen-Zenke bezeichnete die Ziele als ambitioniert, „denn wir können nicht überall Einfluss nehmen“. Deshalb spricht sich die SPD dafür aus, die „Herausforderung gemeinsam anzugehen“, damit jeder seinen Lebensstil ändert. Bernd Birlin kritisierte, dass ein guter Brauch missachtet worden sei, wonach bei einem solchen Antrag alles Fraktionen ins Boot zu nehmen sind.

Die Freien Wähler tragen den Beschluss dennoch mit, auch wenn sie am Antrag nicht beteiligt wurden. Sie messen dem Klimabeirat besondere Bedeutung zu. Dennoch wollte Birlin nicht in Euphorie machen, was den Fortschritt. Weil alle Maßnahmen enorme Mengen Geld kosten und der Anspruch klimaneutral zu werden, sich nur auf städtische Einrichtungen bezieht.

Heiner Lohmann (Grüne) hielt einen umfassende ökologische zum Klimaschutz und rechnete vor, woran sich festmachen lasse, dass Rheinfelden „überdimensional unter der Erderwärmung“ leide und besonders dazu beitrage anhand des Energieverbrauchs.