von Ingrid Böhm

Zwei Bauvoranfragen an der Karl-Fürstenberg-Straße 39 und 39a haben erneut eine Grundsatzdiskussion im Gemeinderat ausgelöst – über die Schwierigkeit, städtebaulich mitzuwirken, wenn das Projekt nach Paragraph 34 Baugesetzbuch entschieden wird. Bereits im Juni war die Bauvoranfrage diskutiert worden, weil erhebliche Einschränkungen für Radfahrer und Fußgänger auf dem wichtigen Schwarzen Weg befürchtet wurden. Weil für mehrere innerstädtische Gebiete kein Bebauungsplan existiert, wird der Ruf nach diesem Planungsinstrument lauter.

Im Juni hatte die SPD-Fraktion darauf gedrängt, die Bauanfrage in der damaligen Form nicht zu genehmigen, weil ungeklärte Fragen im Raum standen. Jetzt hat Bauamtsleiter Christian Rooks dem Gemeinderat eine überarbeitete Fassung vorgestellt. Die beiden Wohnhäuser, von denen eines parallel zum Schwarzen Weg stehen soll und eines mit der Kopfseite ankommt, sollen maximal elf Wohneinheiten umfassen. Der Verkehrserschließung wird ausschließlich über die Karl-Fürstenberg-Straße geregelt.

Grundfläche des Gebäudes verkleinert

Rooks erklärte in der Sitzung, dass zum ersten Entwurf die Grundfläche des nördlichen Gebäudes verkleinert wurde, so dass es weniger massiv wirke. Auch die Grünflächen auf dem Baugrundstück sind jetzt detailliert dargestellt. Da sich die beiden Objekte in der Höhe (maximal 8,65 Meter) wie von der Draufsicht nach dem Baugesetzbuch in die Umgebung einfügen, erscheint das Bauvorhaben in der nach den Sevoso-Richtlinie dort greifenden Planungszone der Baurechtsverwaltung genehmigungsfähig.

Dass der Gemeinderat nur informiert wird, aber nichts entscheiden kann, gilt für weite Teile des Gemeinderats als unbefriedigend. Denn die städtebauliche Entwicklung kann, anders als beim Bauen mit einem Bebauungsplan, nicht mitgestaltet werden. Dieses Manko möchte Alfred Winkler gerne beseitigen: „Wir müssen dafür sorgen, dass wir beteiligt werden“, forderte er. Das würde heißen, dass überall Bebauungspläne aufgestellt werden, wo noch keine bestehen. Es sei zu prüfen, wo ungeplante Innenbereiche sind, da dort weiter mit Projekten zur Nachverdichtung zu rechnen sei.

Sandwich zwischen Politik und Baurecht

Für den Leiter des Baurechts Rooks stellt sich die „Sandwich-Position“ zwischen Politik und Baurecht als schwierig dar. Es bleibe problematisch ohne Bebauungsplan einvernehmliche Lösungen zu erzielen. Für die CDU befand Paul Renz, dass städtebaulichen Gesichtspunkte nicht vernachlässigt werden dürfen, auch wenn ein Druck zum Bauen angesichts des Wohnungsmangels bestehe.

Die Bauvoranfrage an der Karl-Fürstenberg-Straße jedenfalls erfüllt trotz Nachbesserung noch nicht alle Erwartungen. SPD-Fraktionschefin Karin Paulsen-Zenke monierte, dass die Konzeption so ausgerichtet sei, dass „wieder der öffentliche Raum in Anspruch genommen“ werde, der aber für die Allgemeinheit sei. In der SPD wird befürchtet, dass der notwendige Ausbau des Schwarzen Wegs als Radwegverbindung durch die Grenzbebauung eingeschränkt oder gar verhindert wird. Diesen Eindruck teilten die Grünen mit Heiner Lohmann.

Dilemma: Gemeinderat kann nicht mitgestalten

Für Dieter Meier (CDU) stellte sich das Dilemma, als Gemeinderat nicht mitgestalten zu können als hausgemacht dar. Der Änderung des Flächennutzungsplans habe das Gremium selbst zugestimmt, ohne Folgen zu bedenken. Dennoch befand er es als gut, dass für die Entwicklung maßgebliche Projekte vom Baurecht vorgestellt werden. Dies eröffne zumindest die Möglichkeit, dass die Bauverwaltung erfahre, wie Bürgervertreter die Lage sehen und damit verbundene Fragen.